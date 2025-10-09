कभी पैसा बचाने के लिए पार की कंजूसी की सारी हदें, अब अकाउंट में 4 करोड़, फिर भी दर्द में कट रही इस शख्स की जिंदगी

पैसे को लेकर हर इंसान की सोच अलग होती है. कोई सोचता है कि अभी जवान हैं, जिंदगी जी लो, कल किसने देखा. तो कोई दिन-रात मेहनत करता है, हर खर्च पर कंट्रोल रखता है, ताकि बुढ़ापे में आराम से जी सके. लेकिन क्या सिर्फ बचत से जिंदगी बेहतर हो जाती है? जापान के एक बुजुर्ग की कहानी इसी सवाल को उठाती है।

सुजुकी 67 साल के हैं. उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत सादगी से बिताई. हर खर्च को टाला, सुविधाओं से दूरी बनाई और करीब 4 करोड़ रुपये (65 मिलियन येन) बचा लिए. आज उनके पास पैसा तो है, पर न खुशी है, न पत्नी, न वह समय जो लौटकर आ सके. अब उन्हें लगता है कि उन्होंने पैसा बचाने के चक्कर में असल जिंदगी जी ही नहीं. सुजुकी की यह कहानी न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि जिंदगी सिर्फ जोड़ने का नाम नहीं है, कुछ खर्च करने में भी सुकून है.

हर चीज पर कंट्रोल, हर खर्च पर लगाम

सुजुकी का जीवन बेहद सादा रहा. वह बचपन से ही आर्थिक तंगी में पले-बढ़े. पढ़ाई के साथ-साथ रेस्टोरेंट में काम शुरू किया और जब नौकरी मिली तो सस्ते अपार्टमेंट में रहने लगे, जो ऑफिस से काफी दूर था. वजह सिर्फ एक—पैसा बचाना. खर्च कम करने के लिए वह पैदल चलते थे या साइकिल चलाते थे. खाने में अंकुरित दाल, चिकन और घर का बना खाना ही खाते थे. रेस्टोरेंट में खाना खाना या बाहर घूमने जाना उन्होंने लगभग कभी किया ही नहीं. यहां तक कि गर्मी में भी एसी चलाना जरूरी नहीं समझते थे.

पत्नी के साथ थोड़ी राहत, फिर अकेलापन

सुजुकी को अपनी पत्नी से काम के दौरान ही प्यार हुआ. दोनों का एक बेटा हुआ. पत्नी उनकी बचत की आदतों को समझती थीं, पर जब वह चली गई तो सुजुकी को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया. उनका कहना है कि मैंने पैसे को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी. समय तो चला गया, अब पैसा बचा है... पर वह खुशी नहीं दे रहा."

ऑनलाइन भी छिड़ी बहस

सुजुकी की कहानी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और THE GOLD ONLINE के जरिए सामने आई जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई. बहुत से लोगों ने कहा कि जरूरत से ज्यादा बचत का यह दूसरा पहलू उन्हें पहले कभी नहीं दिखा. लोगों ने माना कि बचत जरूरी है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए. सिर्फ जोड़ने से जीवन नहीं चलता, थोड़ा खर्च करना भी जरूरी है.