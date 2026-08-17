/Monsoon Impact: सब्जी, दूध और रोजमर्रा का सामान होगा महंगा? जानें भारी बारिश का कितना पड़ेगा असर

Monsoon Impact: मानसून का असर सिर्फ फसलों और कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये सब्जियों, दूध और रोजमर्रा के FMCG उत्पादों की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है. भारी या कम बारिश से फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है. फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, चारे की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है और खेतों से मंडियों तक सामान पहुंचाने में देरी हो सकती है. जब सप्लाई कम होने या उत्पादन और परिवहन लागत बढ़ने से किराने का खर्च बढ़ जाए तब घरेलू बजट पर इसका असर तब दिखाई दे सकता है. हालांकि, इसका प्रभाव अलग-अलग उत्पादों और क्षेत्रों में अलग हो सकता है. बेहतर फसल और पर्याप्त सप्लाई मिलने पर कीमतों में कमी भी आ सकती है.
ताजा खाद्य महंगाई के आंकड़े बताते हैं कि कीमतों पर नजर क्यों बनी हुई है? भारत का कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) जुलाई 2026 में सालाना आधार पर 5.52% बढ़ा, जबकि जून में ये 5.32% था. ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई जब कुछ सब्जियों की कीमतें घटीं, जबकि कई अन्य खाद्य वस्तुओं में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई.
सब्जियों की कीमतों पर मौसम का असर तेजी से पड़ सकता है, क्योंकि कई सब्जियां जल्दी खराब होने वाली होती हैं और उनका फसल चक्र भी अपेक्षाकृत छोटा होता है. कम बारिश से मिट्टी में नमी कम हो सकती है. इससे फसल की ग्रोथ प्रभावित होती है. खासकर बारिश पर निर्भर खेती वाले क्षेत्रों में इसका असर अधिक दिखाई दे सकता है. अगर उत्पादन घटता है तो थोक मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो सकती है. इससे कीमतों पर दबाव पड़ता है.
वहीं, ज्यादा बारिश भी कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है. जलभराव और बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल खराब हो सकती है. लंबे समय तक गीली परिस्थितियों के कारण फसल की कटाई मुश्किल हो सकती है. बारिश से जुड़ी बाधाओं के चलते खेतों से थोक मंडियों तक सब्जियों की आवाजाही भी धीमी हो सकती है. इससे कुछ सब्जियों की सप्लाई कम और कीमतें ज्यादा हो सकती हैं. हालांकि, इसका असर सभी जगह एक जैसा नहीं होता. अगर किसी एक क्षेत्र में फसल खराब होती है, लेकिन दूसरे क्षेत्र से सामान्य सप्लाई जारी रहती है, तो कीमतों पर असर सीमित रह सकता है.
जुलाई के आंकड़ों में भी ऐसा ही मिला-जुला रुख देखने को मिला है. आलू की कीमतों में सालाना आधार पर 16.56% की गिरावट आई, जबकि मटर 5.27% और टमाटर 4.59% सस्ता हुआ है. दूसरी ओर, अदरक की कीमत 83.62%, लहसुन 35.36% और प्याज की कीमत 22.54% बढ़ी है.
दूध की कीमतों और बारिश के बीच संबंध सब्जियों की तुलना में कम सीधा है. डेयरी उत्पादन कुछ हद तक चारे और पशु आहार की उपलब्धता और उनकी कीमत पर निर्भर करता है. कम बारिश से कुछ क्षेत्रों में हरे चारे की उपलब्धता घट सकती है. वहीं, बहुत ज्यादा बारिश से चारे की फसलों पर असर पड़ सकता है और उनकी कटाई या परिवहन मुश्किल हो सकता है. अगर पशु आहार महंगा होता है तो डेयरी किसानों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है. लंबे समय तक लागत बढ़ने पर दूध की खरीद कीमतों पर दबाव पड़ सकता है और बाजार की परिस्थितियों के आधार पर इसका असर खुदरा कीमतों पर भी पहुंच सकता है.
FMCG उत्पादों पर मानसून का असर आमतौर पर अप्रत्यक्ष होता है. पैकेज्ड फूड बनाने वाली कंपनियां अनाज, खाद्य तेल और चीनी जैसी कृषि जिंसों को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं. अगर खराब मौसम के कारण इन वस्तुओं की सप्लाई घटती है तो कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ सकती है. भारी बारिश प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन और वितरण व्यवस्था को भी बाधित कर सकती है. सड़कों पर पानी भरने और सामान की आवाजाही में देरी होने से लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ सकती है. हालांकि, बारिश के कारण बढ़ी लागत का मतलब यह नहीं है कि हर FMCG उत्पाद महंगा हो जाएगा. कंपनियां कुछ लागत खुद वहन कर सकती हैं, सोर्सिंग में बदलाव कर सकती हैं. उत्पादन में बदलाव कर सकती हैं या समस्या की अवधि और गंभीरता के आधार पर कीमतों में बदलाव कर सकती हैं.
खाद्य तेल भी घरेलू खाद्य बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. घरेलू तिलहन उत्पादन पर बारिश का असर पड़ सकता है. लेकिन, भारत में खाद्य तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों, आयात और बाजार से जुड़े अन्य कारकों से भी प्रभावित होती हैं. इसलिए खाना पकाने के तेल की कीमत तय करने में मानसून सिर्फ एक कारक है. जुलाई 2026 में रिफाइंड तेल की कीमत सालाना आधार पर 13.35% बढ़ी, इससे खाद्य खर्च पर दबाव बढ़ा है. घरों के लिए लगातार कीमतों में बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाना पकाने का तेल नियमित रूप से खरीदी जाने वाली जरूरी वस्तुओं में शामिल है.
कृषि के लिए ज्यादा बारिश हमेशा अच्छी नहीं होती. फसलों को सही समय पर पर्याप्त पानी की जरूरत होती है. लेकिन, जरूरत से ज्यादा बारिश कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है. भारी या लगातार बारिश से बाढ़, जलभराव, मिट्टी का कटाव और फसल को नुकसान हो सकता है. इससे फसल की कटाई में देरी हो सकती है और समय पर उपज को मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता है. इसलिए मानसून में सिर्फ कुल बारिश की मात्रा ही नहीं, बल्कि बारिश का समय और उसका वितरण भी महत्वपूर्ण होता है.