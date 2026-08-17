/Monsoon Impact: सब्जी, दूध और रोजमर्रा का सामान होगा महंगा? जानें भारी बारिश का कितना पड़ेगा असर

FMCG उत्पादों पर मानसून का असर आमतौर पर अप्रत्यक्ष होता है. पैकेज्ड फूड बनाने वाली कंपनियां अनाज, खाद्य तेल और चीनी जैसी कृषि जिंसों को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं. अगर खराब मौसम के कारण इन वस्तुओं की सप्लाई घटती है तो कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ सकती है. भारी बारिश प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन और वितरण व्यवस्था को भी बाधित कर सकती है. सड़कों पर पानी भरने और सामान की आवाजाही में देरी होने से लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ सकती है. हालांकि, बारिश के कारण बढ़ी लागत का मतलब यह नहीं है कि हर FMCG उत्पाद महंगा हो जाएगा. कंपनियां कुछ लागत खुद वहन कर सकती हैं, सोर्सिंग में बदलाव कर सकती हैं. उत्पादन में बदलाव कर सकती हैं या समस्या की अवधि और गंभीरता के आधार पर कीमतों में बदलाव कर सकती हैं.