Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /Monsoon Impact: सब्जी, दूध और रोजमर्रा का सामान होगा महंगा? जानें भारी बारिश का कितना पड़ेगा असर

Monsoon Impact: सब्जी, दूध और रोजमर्रा का सामान होगा महंगा? जानें भारी बारिश का कितना पड़ेगा असर

इस बार मानसून सब्जियों, दूध और FMCG उत्पादों की कीमतों को प्रभावित कर सकता है. बारिश का असर फसल उत्पादन, चारे की उपलब्धता, परिवहन और कृषि इनपुट लागत पर पड़ता है. भारी या कम बारिश से खाद्य सप्लाई प्रभावित हो सकती है. इसका सीधा असर लोगों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 17, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:08 PM IST
Monsoon Impact: सब्जी, दूध और रोजमर्रा का सामान होगा महंगा? जानें भारी बारिश का कितना पड़ेगा असर
Image Credit: AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'उसको दुल्हन बनाएंगे, PAK का झंडा फहराएंगे'...,' लश्कर आतंकी भट्टी के जहरीले बोल
2
3
4
5