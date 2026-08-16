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हर महीने ₹20000 निवेश से बन सकता है ₹2 करोड़ से ज्यादा का फंड! यहां समझिए निवेश का ये फॉर्मूला

हर महीने ₹20,000 की SIP को 21 साल तक जारी रखने पर 12% अनुमानित सालाना रिटर्न के साथ ₹2.08 करोड़ से ज्यादा का फंड तैयार हो सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 16, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:30 PM IST
हर महीने ₹20000 निवेश से बन सकता है ₹2 करोड़ से ज्यादा का फंड! यहां समझिए निवेश का ये फॉर्मूला
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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