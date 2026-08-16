/हर महीने ₹20000 निवेश से बन सकता है ₹2 करोड़ से ज्यादा का फंड! यहां समझिए निवेश का ये फॉर्मूला

20x12x21 SIP Formula : आज के समय में हर कोई अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहता है. लेकिन, इसके लिए जरूरी नहीं कि शुरुआत में बड़ी रकम का निवेश किया जाए. नियमित तौर पर छोटी रकम का निवेश भी लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करने में मदद कर सकता है. अगर आप हर महीने ₹20,000 की SIP करते हैं और इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं, तो कंपाउंडिंग की ताकत से ये रकम करोड़ों के फंड में बदल सकती है.
हर महीने ₹20,000 की SIP लंबे समय में ₹2 करोड़ से ज्यादा का फंड तैयार कर सकती है. 20X12X21 फॉर्मूला इसका एक उदाहरण है. इस गणना में 12 फीसदी सालाना अनुमानित रिटर्न माना गया है और निवेश की अवधि 21 साल रखी गई है.
ये फॉर्मूला काफी आसान है. इसमें पहला 20, ₹20,000 की मासिक SIP को दर्शाता है. 12 का मतलब 12 फीसदी का अनुमानित सालाना रिटर्न है. वहीं, आखिरी 21 निवेश की अवधि यानी 21 साल को दर्शाता है. इस तरह इस प्लान में हर महीने ₹20,000 निवेश करना होगा और इसे लगातार 21 साल तक जारी रखना होगा.
₹20,000 की मासिक SIP का मतलब है कि एक साल में कुल ₹2.4 लाख का निवेश होगा. 21 साल में कुल निवेश की रकम ₹50.40 लाख होगी यानी निवेशक 21 साल के दौरान मासिक SIP के जरिए कुल ₹50.40 लाख अपनी जेब से निवेश करेगा.
अब गणना का अगला हिस्सा रिटर्न का है. अगर निवेश पर 12 फीसदी सालाना अनुमानित रिटर्न मिलता है, तो 21 साल के बाद अनुमानित कैपिटल गेन ₹1,58,20,135 हो सकता है यानी वर्षों के दौरान मिलने वाला अनुमानित रिटर्न निवेश की मूल रकम से भी काफी अधिक हो सकता है. यही वजह है कि लंबे समय तक निवेश करने पर कंपाउंडिंग का असर बड़ा हो सकता है.
कुल निवेश और अनुमानित कैपिटल गेन को जोड़ने पर रकम ₹2,08,60,135 हो जाती है. दूसरे शब्दों में 21 साल में निवेश किए गए ₹50.40 लाख की रकम 12 फीसदी अनुमानित सालाना रिटर्न की स्थिति में बढ़कर करीब ₹2.08 करोड़ हो सकती है.
SIP यानी Systematic Investment Plan म्यूचुअल फंड में नियमित अंतराल पर एक निश्चित रकम निवेश करने का तरीका है. मासिक SIP निवेश के सबसे आम तरीकों में से एक है. निवेशक अपनी आय और बजट के अनुसार SIP की रकम तय कर सकता है. समय के साथ आय बढ़ने पर SIP की रकम भी बढ़ाई जा सकती है. SIP को कंपाउंडिंग की ताकत से भी जोड़ा जाता है. लंबे समय तक पैसा निवेशित रहने पर अर्जित रिटर्न आगे अतिरिक्त रिटर्न पैदा कर सकता है.
मासिक SIP: ₹20,000
निवेश की अवधि: 21 साल
अनुमानित सालाना रिटर्न: 12 फीसदी
कुल निवेश: ₹50,40,000
अनुमानित कैपिटल गेन: ₹1,58,20,135
अनुमानित कुल रकम: ₹2,08,60,135
बता दें, ये आंकड़े 12 फीसदी अनुमानित सालाना रिटर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं. म्यूचुअल फंड का रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है. इसलिए 21 साल के अंत में वास्तविक रकम इससे अलग हो सकती है.
(डिस्क्लेमर: ये गणनाएं अनुमान पर आधारित हैं और निवेश की सलाह नहीं हैं. वित्तीय योजना बनाने से पहले अपनी तरफ से पूरी जानकारी जुटाएं या किसी विशेषज्ञ से सलाह लें.)