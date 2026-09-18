युद्ध के बीच भी नहीं रुका भारत, GDP ग्रोथ पर मूडीज की मुहर, अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% किया

India GDP Growth: भारत के जीडीपी ग्रोथ ने जैसे ही 7.8% का आंकड़ा छुआ बहस शुरू हो गई. सरकार पक्ष में दावे दे रही है और विपक्ष निशाना साध रही है. भारत के रियल जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर अब रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody’s) ने रिपोर्ट जारी की है. मूडीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7 फीसदी कर दिया है. इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने इसका अनुमान 6% रखा था, जिसे अब उसने बढ़ाकर 7% पर पहुंचा दिया है.
भारत के GDP ग्रोथ पर मूडीज की रिपोर्ट
भारत के जीडीपी ग्रोथ पर के आंकड़ों पर बहस के बीच Moody’s Ratings की नई रिपोर्ट चर्चा में है. मूडीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. मूडीज की ये रिपोर्ट वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की मजबूत इकोनॉमी को दिखाती है. एक तरफ खाड़ी युद्ध की वजह से दुनिया के अलग-अलग देशों की अर्थव्यवस्था चुनौतियों से जूझ रही है. वहीं दूसरी ओर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत घरेलू मांग, सरकारी निवेश और सर्विस सेक्टर की मजबूती की वजह से तेजी से बढ़ रही है.
भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती की वजह
मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे उसकी घरेलू मांग को सबसे बड़ी वजह माना है. भारत में लोगों के घरेलू मांग के चलते निजी खपत बढ़ी है, जिसकी वजह से आर्थिक ग्रोथ को सहारा मिला है. वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ जीडीपी को सहारा दे रहे हैं. खासबात यह है कि जहां IMF ने भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4% रखा है, ग्लोबाल रेटिंग एजेंसी S&P ने 6.6% ग्रोथ का अनुमान रखा है, वहीं मूडीज का अनुमान 7% पर पहुंच गया है. कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों की वजह से दुनियाभर में ऊर्जा लागत बढ़ रही है. बावजूद इसके विदेशी मुद्रा भंडार, तेल आयात के अलग-अलग सोर्स, और मजबूत घरेलू मांग भारत के राजकोषीय स्थिति को सुधार रहे हैं.