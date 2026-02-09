Advertisement
G20 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था भरेगी फर्राटा; मूडीज ने जताया भरोसा, FY27 में 6.4% GDP ग्रोथ का अनुमान

मूडीज ने कहा है कि हमारा अनुमान है कि भारत की रियल GDP वित्त वर्ष 2026-27 में 6.4% की दर से बढ़ेगी और ये G-20 देशों में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:34 PM IST
Fastest among G20 Nations : रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपना अनुमान जारी कर दिया है. रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अनुमान लगाया है कि FY27 में भारत की GDP 6.4% की दर से बढ़ेगी और ये G-20 देशों में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगी. मूडीज ने कहा है कि हमारा अनुमान है कि भारत की रियल GDP वित्त वर्ष 2026-27 में 6.4% की दर से बढ़ेगी और ये G-20 देशों में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगी. इसका मुख्य कारण मजबूत घरेलू खपत और पॉलिसी हैं.

मूडीज ने बताया कि सितंबर 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) का रैशनलाइजेशन और पर्सनल इनकम टैक्स थ्रेशहोल्ड में पहले की गई बढ़ोतरी से कंज्यूमर्स के लिए चींजे सस्ती होंगी और कंजम्पशन से होने वाली ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा. हालांकि, मूडीज का FY27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान पिछले महीने संसद में पेश किए गए वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक सर्वे के 6.8-7.2% रेंज के अनुमान से कम है.

ग्रोथ में मंदी आने पर ही RBI दरों में और कटौती करेगा: मूडीज

महंगाई कंट्रोल में होने और ग्रोथ की गति मजबूत रहने के कारण मूडीज को उम्मीद है कि RBI FY27 में मॉनेटरी पॉलिसी में और ढील तभी देगा जब आर्थिक गतिविधियों में मंदी के संकेत दिखेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2025 में अपनी पॉलिसी रेट को कुल 125 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया और फरवरी 2026 की MPC मीटिंग में इसे रोकने का फैसला किया.

बैंकों की मजबूत एसेट क्वालिटी

मूडीज ने कहा कि बैंकों की एसेट क्वालिटी मजबूत रहने की संभावना है. हालांकि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) में कुछ तनाव दिख सकता है। इसके बावजूद बैंकों के पास लोन के नुकसान को संभालने के लिए पर्याप्त रिजर्व हैं.

FY27 में बैंक लोन ग्रोथ बढ़कर 11 से 13% हो जाएगी : मूडीज

मूडीज को उम्मीद है कि FY26-27 में सिस्टम-वाइड लोन ग्रोथ थोड़ी बढ़कर 11-13% हो जाएगी. ये FY25-26 में अब तक 10.6% थी मूडीज ने कहा कि बड़ी कंपनियों की मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर मुनाफे के कारण कॉर्पोरेट लोन की क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी. रिकवरी कम होगी क्योंकि बैंकों ने बड़ी कंपनियों के स्ट्रेस्ड लोन को सुलझा लिया है. मूडीज ने कहा है कि बैंक मजबूत कैपिटलाइजेशन बनाए रखेंगे. इसे इंटरनल कैपिटल जेनरेशन से सपोर्ट मिलेगा और ये एसेट ग्रोथ के साथ तालमेल बिठाएगा. बैंकों की फंडिंग और लिक्विडिटी स्थिर रहेगी. इसमें लोन डिपॉज़िट के हिसाब से बढ़ेंगे. मूडीज को उम्मीद है कि सरकार जरूरत के समय बैंकों को मजबूत सपोर्ट देना जारी रखेगी.

चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी 
व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने इकोनॉम‍िक सर्वे पेश करने के दौरान रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने की उम्‍मीद जताई थी.  इकोनॉम‍िक सर्वे में कहा गया था क‍ि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है. अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद एक महीने पहले ही भारत जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर पहुंचा है. आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी में मजबूती बनी रहेगी.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा

