Moody's GDP Growth Rate: भारत की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी होने से पहले रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि 2025 में इंड‍ियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत रह सकती है. साल 2026 में इसके 6.4 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है. देश की इकोनॉमी में तेजी की वजह घरेलू मांग में ग्रोथ और इकोनॉमी का बेस मजबूत होना है. मूडीज रेटिंग की तरफ से जारी नोट में कहा गया कि भारत आने वाले समय में उभरते हुए बाजारों और एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रोथ को लीड करेगा. साल 2025 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत और 2026 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

2025 में औसत ग्रोथ रेट 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान

ग्‍लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2025 में औसत ग्रोथ रेट 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है. साल 2026 में यह 3.4 प्रतिशत रह सकती है. रेटिंग एजेंसी के अनुसार उभरते हुए मार्केट रीजन में जीडीपी ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे और इन मार्केट की औसत ग्रोथ रेट 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है. सितंबर में मूडीज रेटिंग्स ने भारत की लॉन्ग टर्म लोकल और फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग और लोकल करेंसी सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग को बीएए3 पर बरकरार रखा. वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को भी स्थिर बनाए रखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अमेरिका की तरफ से भारत पर हाई टैरिफ लगाने से नजदीकी भविष्य में देश की इकोनॉम‍िक ग्रोथ पर सीमित नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. रेटिंग एजेंसी ने कहा, 'टैरिफ मध्यम से लंबी अवधि में संभावित विकास को बाधित कर सकता है, क्योंकि इससे भारत की उच्च मूल्यवर्धित निर्यात विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने की महत्वाकांक्षाओं में बाधा आ सकती है.'

नोट के अनुसार, भारत की ऋण क्षमता, राजकोषीय पक्ष की दीर्घकालिक कमजोरियों से संतुलित है, जो बनी रहेंगी. मजबूत जीडीपी वृद्धि और क्रमिक राजकोषीय समेकन से सरकार के उच्च ऋण भार में बहुत ही कम क्रमिक कमी आएगी और यह कमजोर ऋण वहन क्षमता में वास्तविक सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, खासकर जब निजी उपभोग को बढ़ावा देने के हालिया राजकोषीय उपायों ने सरकार के राजस्व आधार को कमजोर कर दिया है.