Advertisement
trendingNow12941328
Hindi Newsबिजनेस

Moody's ने भारत की Baa3 रेटिंग बरकरार रखी, आउटलुक स्टेबल रखा

मूडीज ने अपने बयान में कहा कि भारत की ग्रोथ रेट मजबूत बनी हुई है और अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से सुधार दिखाया है. साथ ही, एजेंसी ने ये  भी बताया किया कि देश का फिस्कल घाटा और पब्लिक डेट नियंत्रित स्तर पर है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Moody's ने भारत की Baa3 रेटिंग बरकरार रखी, आउटलुक स्टेबल रखा

Moody's Ratings: अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की Baa3 क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखा है और देश के लिए आउटलुक स्टेबल रखा है. रेटिंग मूडीज के मुताबिक भारत की आर्थिक मजबूती, फिस्कल सुधारों और लॉन्ग टर्म की वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है. मूडीज ने अपने बयान में कहा कि भारत की ग्रोथ रेट मजबूत बनी हुई है और अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से सुधार दिखाया है. साथ ही, एजेंसी ने ये  भी बताया किया कि देश का फिस्कल घाटा और पब्लिक डेट नियंत्रित स्तर पर है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है.

निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा 

एजेंसी ने ये भी कहा कि भारत के लिए भविष्य में आर्थिक और वित्तीय नीतियों का संतुलित होना रेटिंग को बनाए रखने में मदद करेगा. निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, स्थिर रेटिंग भारत के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Baa3 रेटिंग बरकरार 

मूडीज के मुताबिक, अगर भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कमजोर होती है या फिस्कल स्थिति बिगड़ती है, तो भविष्य में रेटिंग में बदलाव हो सकता है. वर्तमान में, भारत की Baa3 रेटिंग बरकरार है, जो विदेशी निवेशकों के लिए भरोसेमंद संकेत है. एनालिस्ट का मानना है कि ये स्थिर रेटिंग भारत की विकास रणनीतियों और वित्तीय सुधारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देती है और देश के लिए लॉन्ग टर्म के निवेश को सुरक्षित बनाती है.

यह भी पढ़ें : अर्न्स्ट एंड यंग ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, FY26 में 6.7% का लक्ष्य

अर्न्स्ट एंड यंग ने भी GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

अकाउंटिंग फर्म अर्न्स्ट एंड यंग ने भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट (GDP ग्रोथ) का अनुमान बढ़ा दिया है. EY ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है. 

GST का असर

सितंबर 2025 में GST दरों का बदलाव किया है. इससे आम लोगों की खपत बढ़ेगी, लेकिन सरकार के पास टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू कम हो सकता है. इसका सीधा असर कर्ज चुकाने की क्षमता (Debt Affordability) पर पड़ेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Moody's Rating

Trending news

Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
Killari Earthquake
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
'राहुल गांधी को गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी पर दी धमकी
rahul gandhi news
'राहुल गांधी को गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी पर दी धमकी
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल
#maharashtra
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
Tamhini
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
Sabarimala temple Gold Theft
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
PS Narasimha
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
;