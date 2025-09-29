Moody's Ratings: अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की Baa3 क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखा है और देश के लिए आउटलुक स्टेबल रखा है. रेटिंग मूडीज के मुताबिक भारत की आर्थिक मजबूती, फिस्कल सुधारों और लॉन्ग टर्म की वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है. मूडीज ने अपने बयान में कहा कि भारत की ग्रोथ रेट मजबूत बनी हुई है और अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से सुधार दिखाया है. साथ ही, एजेंसी ने ये भी बताया किया कि देश का फिस्कल घाटा और पब्लिक डेट नियंत्रित स्तर पर है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है.

निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा

एजेंसी ने ये भी कहा कि भारत के लिए भविष्य में आर्थिक और वित्तीय नीतियों का संतुलित होना रेटिंग को बनाए रखने में मदद करेगा. निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, स्थिर रेटिंग भारत के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

Baa3 रेटिंग बरकरार

मूडीज के मुताबिक, अगर भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कमजोर होती है या फिस्कल स्थिति बिगड़ती है, तो भविष्य में रेटिंग में बदलाव हो सकता है. वर्तमान में, भारत की Baa3 रेटिंग बरकरार है, जो विदेशी निवेशकों के लिए भरोसेमंद संकेत है. एनालिस्ट का मानना है कि ये स्थिर रेटिंग भारत की विकास रणनीतियों और वित्तीय सुधारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देती है और देश के लिए लॉन्ग टर्म के निवेश को सुरक्षित बनाती है.

अर्न्स्ट एंड यंग ने भी GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

अकाउंटिंग फर्म अर्न्स्ट एंड यंग ने भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट (GDP ग्रोथ) का अनुमान बढ़ा दिया है. EY ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है.

GST का असर

सितंबर 2025 में GST दरों का बदलाव किया है. इससे आम लोगों की खपत बढ़ेगी, लेकिन सरकार के पास टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू कम हो सकता है. इसका सीधा असर कर्ज चुकाने की क्षमता (Debt Affordability) पर पड़ेगा.