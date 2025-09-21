अलर्ट! मंदी के मुहाने पर खड़ा है सुपरपावर अमेरिका, मूडीज की चेतावनी डराने वाली

Moody’s on US : क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody’s) ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में मंदी की संभावना 48 प्रतिशत तक पहुंच गई है. ये साल 2020 के बाद का सबसे हाई लेवल है. मूडीज ने ये अनुमान (कमजोर जॉब मार्केट और रिकॉर्ड -9.11 लाख पे-रोल रिवीजन के बीच लगाया गया है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीने कहा कि रोजगार के आंकड़ों में आई गिरावट और आर्थिक सुस्ती के संकेत अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही चिंताजनक है.

पे-रोल रिवीजन को गंभीर संकेत

We’ve just updated our spending by income group data for the second quarter of 2025, based on the Federal Reserve’s Financial Accounts and Survey of Consumer Finance. Looking at the data, it’s not a mystery why most Americans feel like the economy isn’t working for them. For… pic.twitter.com/7DAYEG3V6S — Mark Zandi (@Markzandi) September 16, 2025

एजेंसी क कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर पे-रोल रिवीजन को गंभीर संकेत माना जाता है, ये आने वाले समय में ग्रोथ रेट पर नेगेटिव असर डाल सकता है. मूडीज एनालिटिक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट Mark Zandi ने बताया है कि अगर अमीर वर्ग अपने मौजूदा लेवल पर खर्च जारी रखते हैं, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से बच सकती है. उन्होंने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक डेटा साझा किया है. उन्होंने लिखा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर अमीर वर्ग के खर्च से चल रही है. जब तक वे खर्च करते रहेंगे, अर्थव्यवस्था मंदी से बची रहेगी लेकिन अगर किसी भी कारण वे खर्च में कमी करते हैं, तो समस्या होगी. हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि शीर्ष 10 प्रतिशत आय वालों ने 49.2 प्रतिशत खर्च किया, जो 1989 के बाद से सबसे अधिक है.

मंदी की संभावना

मुख्य अर्थशास्त्री ने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी की संभावना के बारे में आगाह किया था. उन्होंने कहा है कि अगले 12 महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आने की 48 प्रतिशत संभावना है. उन्होंने आगे कहा, ये 50 प्रतिशत से कम है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से संभावना इतनी अधिक कभी नहीं रही है.

महंगाई में नहीं आयी कमी

मूडीज एनालिटिक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट Mark Zandi ने कहा, डेटा को देखते हुए ये कोई रहस्य नहीं है कि ज्यादातर अमेरिकियों को ऐसा क्यों लगता है कि अर्थव्यवस्था उनके लिए कारगर नहीं है. उन्होंने कहा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के निचले 80 प्रतिशत हिस्से में रहने वालों यानी लगभग 175,000 डॉलर प्रति वर्ष से कम कमाने वालों का खर्च कोविड के बाद से महंगाई के साथ-साथ बढ़ता रहा है. उन्होंने बताया कि वहीं ज्यादा कमाने वाले 20 प्रतिशत परिवारों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है.