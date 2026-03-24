Advertisement
trendingNow13152760
Hindi Newsबिजनेसलोग कम खरीदेंगे, फिर भी रहेगी तंगी! Moodys की रिपोर्ट में भारत समेत कई देशों के लिए चेतावनी

लोग कम खरीदेंगे, फिर भी रहेगी तंगी! Moody's की रिपोर्ट में भारत समेत कई देशों के लिए चेतावनी

देशों की अर्थव्यवस्था की भविष्य गणना करने वाली मूडीज ने कहा है कि एशिया पैसिफिक की जो औसत GDP ग्रोथ रेट 4 दशमलव 3 प्रतिशत यानी सवा चार प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है. वो 2026 में 4 प्रतिशत पर आ जाएगी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लोग कम खरीदेंगे, फिर भी रहेगी तंगी! Moody's की रिपोर्ट में भारत समेत कई देशों के लिए चेतावनी

Moody’s Cautions on Asia-Pacific Growth Outlook:  दुनिया के देशों की आर्थिक रिपोर्ट कार्ड देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था मूडीज ने एशिया के लिए डराने वाली चेतावनी जारी की है. मूडीज के मुताबिक, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था पर ईरान वॉर का बड़ा असर पड़ने वाला है. पूरे क्षेत्र की आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ सकती है. विशेषकर उन देशों की जो मिडिल-ईस्ट से ईंधन आयात हैं. एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं. लेकिन, सबसे पहले जानते हैं कि मूडीज ने आर्थिक आउटलुक पर जो रिपोर्ट जारी की है. उसमें डराने वाली बातें क्या हैं?

'एशिया पैसिफिक क्षेत्र की GDP 3 प्रतिशत तक आ जाएगी'

देशों की अर्थव्यवस्था की भविष्य गणना करने वाली मूडीज ने कहा है कि एशिया पैसिफिक की जो औसत GDP ग्रोथ रेट 4 दशमलव 3 प्रतिशत यानी सवा चार प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है. वो 2026 में 4 प्रतिशत पर आ जाएगी. जबकि अगले साल यानी 2027 में ये गिरकर साढ़े तीन प्रतिशत से थोड़ा अधिक यानी 3 दशमलव 6 प्रतिशत तक जा सकती है. आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि युद्ध अगर और लंबा खिंचा तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र की जीडीपी 3 प्रतिशत तक आ जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें  : गोल्डमैन सैक्स की भव‍िष्‍यवाणी, अगले साल IndiGo को होगा 0 प्रॉफ‍िट; 13% घटाया टारगेट

आम लोगों पर क्या होगा असर?

आर्थिक मोर्चे पर ये डराने वाली खबर है, क्योंकि आम लोगों पर इसका सीधा असर ये होगा कि महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी. व्यापार घाटा बढ़ जाएगा. जिससे कारोबारियों को नुकसान होगा. नौकरियों पर संकट आएगा. ऐसी स्थिति में लोगों की खरीदने की शक्ति भी कम होगी मतलब लोग खरीदारी भी कम करेंगे. लोगों में भविष्य को लेकर डर बढ़ाने वाली इस रिपोर्ट के पीछे दो प्रमुख कारण हैं. सबसे बड़ा कारण तो ईरान वॉर है. दूसरा बड़ा कारण ईरान वॉर से पहले जो ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा था. उसका भी असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है.  

रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 2026 की शुरुआत में एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में थी. घरेलू मांग पहले से ही धीमी थी और निर्यात की रफ्तार भी कम हो रही थी. लेकिन ईरान वॉर ने हालात को और बिगाड़ दिया है. भारत सरकार को इसका अंदाजा अच्छी तरह से है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Israel-US-Iran War

Trending news

अब सबके लिए होंगे समान नियम, गुजरात विधानसभा ने पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
Uniform Civil Code
अब सबके लिए होंगे समान नियम, गुजरात विधानसभा ने पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
Tamil Nadu assembly elections 2026
चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
Jammu-Kashmir News
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
55 दिन बाद लिखी गई अजित पवार प्लेन क्रैश की FIR, साजिश या हादसा... अब सामने आएगा सच?
ajit pawar plane crash
55 दिन बाद लिखी गई अजित पवार प्लेन क्रैश की FIR, साजिश या हादसा... अब सामने आएगा सच?
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
sierra leone school
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
Kerala Assembly Election 2026
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
West Bengal Election 2026
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
lpg supply updates
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
PM Modi
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
LPG Supply
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान