लोग कम खरीदेंगे, फिर भी रहेगी तंगी! Moody's की रिपोर्ट में भारत समेत कई देशों के लिए चेतावनी

Moody’s Cautions on Asia-Pacific Growth Outlook: दुनिया के देशों की आर्थिक रिपोर्ट कार्ड देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था मूडीज ने एशिया के लिए डराने वाली चेतावनी जारी की है. मूडीज के मुताबिक, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था पर ईरान वॉर का बड़ा असर पड़ने वाला है. पूरे क्षेत्र की आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ सकती है. विशेषकर उन देशों की जो मिडिल-ईस्ट से ईंधन आयात हैं. एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं. लेकिन, सबसे पहले जानते हैं कि मूडीज ने आर्थिक आउटलुक पर जो रिपोर्ट जारी की है. उसमें डराने वाली बातें क्या हैं?

'एशिया पैसिफिक क्षेत्र की GDP 3 प्रतिशत तक आ जाएगी'

देशों की अर्थव्यवस्था की भविष्य गणना करने वाली मूडीज ने कहा है कि एशिया पैसिफिक की जो औसत GDP ग्रोथ रेट 4 दशमलव 3 प्रतिशत यानी सवा चार प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है. वो 2026 में 4 प्रतिशत पर आ जाएगी. जबकि अगले साल यानी 2027 में ये गिरकर साढ़े तीन प्रतिशत से थोड़ा अधिक यानी 3 दशमलव 6 प्रतिशत तक जा सकती है. आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि युद्ध अगर और लंबा खिंचा तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र की जीडीपी 3 प्रतिशत तक आ जाएगी.

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आम लोगों पर क्या होगा असर?

आर्थिक मोर्चे पर ये डराने वाली खबर है, क्योंकि आम लोगों पर इसका सीधा असर ये होगा कि महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी. व्यापार घाटा बढ़ जाएगा. जिससे कारोबारियों को नुकसान होगा. नौकरियों पर संकट आएगा. ऐसी स्थिति में लोगों की खरीदने की शक्ति भी कम होगी मतलब लोग खरीदारी भी कम करेंगे. लोगों में भविष्य को लेकर डर बढ़ाने वाली इस रिपोर्ट के पीछे दो प्रमुख कारण हैं. सबसे बड़ा कारण तो ईरान वॉर है. दूसरा बड़ा कारण ईरान वॉर से पहले जो ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा था. उसका भी असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है.

रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 2026 की शुरुआत में एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में थी. घरेलू मांग पहले से ही धीमी थी और निर्यात की रफ्तार भी कम हो रही थी. लेकिन ईरान वॉर ने हालात को और बिगाड़ दिया है. भारत सरकार को इसका अंदाजा अच्छी तरह से है.