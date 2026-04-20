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Hindi Newsबिजनेसजितनी ज्यादा शिक्षा, उतना ही बेरोजगारी का खतरा; रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

जितनी ज्यादा शिक्षा, उतना ही बेरोजगारी का खतरा; रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अशिक्षित श्रमिकों के बीच बेरोजगारी दर सिर्फ 3 फीसदी है, जबकि 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के ग्रेजुएट युवाओं में ये दर 40 फीसदी तक पहुंच चुकी है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 03:08 PM IST
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The State of Working India 2026 Report : भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र में एक ऐसा विरोधाभास मौजूद है, जिस पर पर्याप्त चर्चा नहीं होती. देश में जितना अधिक शिक्षित युवा है. उसके लिए नौकरी पाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है. स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अशिक्षित श्रमिकों के बीच बेरोजगारी दर सिर्फ 3 फीसदी है, जबकि 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के ग्रेजुएट युवाओं में ये दर 40 फीसदी तक पहुंच चुकी है. ये आंकड़ा बताता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था और लेबर मार्केट के बीच गहरा असंतुलन है.

शिक्षा से उम्मीदें बढ़ीं, लेकिन नौकरियां नहीं

रिपोर्ट कहती है कि शिक्षा बेकार नहीं हुई है, बल्कि शिक्षा के साथ युवाओं की उम्मीदें बढ़ी हैं. अशिक्षित व्यक्ति तुरंत जो भी काम मिलता है. उसे स्वीकार कर लेता है, जबकि  ग्रेजुएट युवा बेहतर नौकरी की तलाश में इंतजार करता है. लेकिन करोड़ों युवाओं के लिए वो बेहतर अवसर कभी आता ही नहीं।

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40 साल से नहीं बदली तस्वीर

लेबर इकॉनमिस्ट रोजा अब्राहम की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1983 से अब तक युवा ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 35 से 40 फीसदी के बीच बनी हुई है. इस दौरान भारत में 1991 का आर्थिक उदारीकरण, IT बूम, स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेक इन इंडिया, डिजिटल क्रांति और तेज जीडीपी ग्रोथ जैसे बड़े बदलाव हुए. लेकिन, युवा ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी में खास सुधार नहीं हुआ.

 

भारत के पास सिर्फ कुछ साल का मौका

देश में इस समय 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के करीब 36.7 करोड़ युवा हैं. ये दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी है. इनमें से करीब 26.3 करोड़ युवाओं को अभी रोजगार की जरूरत है. रिपोर्ट के अनुसार भारत का डेमोग्राफिक फायदा 2030 के आसपास चरम पर होगा. इसके बाद घटने लगेगा. यानी भारत के पास सिर्फ कुछ साल बचे हैं.

शिक्षा संस्थान बढ़े, गुणवत्ता घटी

उदारीकरण के बाद भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 42 गुना बढ़ी. इनमें से 80 फीसदी विस्तार निजी क्षेत्र ने किया है. लेकिन, संख्या बढ़ाने की कीमत गुणवत्ता में गिरावट के रूप में चुकानी पड़ी. निजी कॉलेजों में औसतन 28 छात्र प्रति शिक्षक हैं, जबकि सरकारी संस्थानों में यह संख्या 47 है. नतीजा ये है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार केवल 43 फीसदी ग्रेजुएट्स ही नौकरी के लिए तैयार माने जाते हैं.

गरीब छात्रों के लिए कम रिटर्न वाले कोर्स

रिपोर्ट बताती है कि गरीब परिवारों के छात्र बड़ी संख्या में कॉलेज पहुंच रहे हैं. लेकिन वे इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे बेहतर रोजगार वाले कोर्स नहीं कर पा रहे. वे अधिकतर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स जैसे कोर्स में दाखिला लेते हैं, जहां नौकरी के अवसर सीमित हैं. इंजीनियरिंग डिग्री की औसत फीस 1.23 लाख रुपये सालाना है. ये गरीब परिवारों के लिए बहुत ज्यादा है.

डिग्री पूरी करने से पहले पढ़ाई छोड़ रहे युवा

2017 से 2024 के बीच पुरुष छात्रों का उच्च शिक्षा में नामांकन 38 फीसदी से घटकर 34 फीसदी रह गया है. पढ़ाई छोड़ने वालों में 72 फीसदी युवाओं ने कारण बताया कि उन्हें परिवार की आय में मदद करनी थी.

नौकरी के बाद भी संघर्ष

2004-05 से 2023 के बीच हर साल करीब 50 लाख ग्रेजुएट्स नौकरी बाजार में आए. इनमें से सिर्फ 28 लाख को किसी तरह का रोजगार मिला. लेकिन स्थायी नौकरी पाने वालों की संख्या बेहद कम रही. केवल 7 फीसदी को स्थायी वेतनभोगी नौकरी मिली और सिर्फ 3.7 फीसदी युवा व्हाइट कॉलर जॉब तक पहुंचे. बाकी युवा असंगठित, अस्थायी या गिग वर्क में चले गए.

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सरकारी नौकरी के लिए कतार या मजबूरी में छोटा काम

रिपोर्ट के अनुसार युवा दो रास्ते अपनाते हैं.

  • सरकारी नौकरी की तैयारी, जहां सफलता की संभावना बहुत कम है.

  • तुरंत जो काम मिले उसे करना, चाहे वह कम वेतन वाला असंगठित काम ही क्यों न हो.

ऐसे कामों में लंबे समय तक रहने से युवाओं के कौशल कमजोर पड़ जाते हैं और अच्छी नौकरी पाना और मुश्किल हो जाता है.

खेती से निकलकर भी फैक्ट्री नहीं पहुंचे युवा

1983 से 2023 के बीच कृषि क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं की संख्या घटी है. लेकिन, वे मैन्युफैक्चरिंग में नहीं गए. अधिकांश युवा निर्माण, रिटेल और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में पहुंचे, जहां कम वेतन और सीमित अवसर हैं. रिपोर्ट इसे भारत की 'मिसिंग मिडिल' समस्या बताती है.

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महिलाओं के लिए कुछ पॉजिटिव संकेत

महिला ग्रेजुएट्स आईटी, हेल्थकेयर और बिजनेस सपोर्ट सेक्टर में बेहतर संख्या में पहुंच रही हैं. पुरुषों और महिलाओं की आय में अंतर भी कुछ कम हुआ है. फिर भी महिला श्रम भागीदारी दर अभी भी करीब 35 फीसदी पर अटकी हुई है.

अगले चार साल बेहद अहम

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत के पास अगले कुछ साल बेहद अहम हैं. अगर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी गई. बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग रोजगार बनाए गए और असंगठित से संगठित रोजगार की राह आसान की गई, तो भारत अपनी युवा आबादी को ताकत बना सकता है. वरना देश अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो सकता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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