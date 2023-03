Wipro chairman statement: ज्यादा कर्मचारियों को अब कार्यालय आकर काम करने की जरूरत: विप्रो चेयरमैन

Work From Home Is Good Or Not: करोना काल (Covid-19) के दौरान दुनिया ने जिस तबाही का मंजर देखा वो आज भी लोगों के दिमाग से गया नहीं है. लोगों का काम चलता रह इसलिए कई कंपनियों ने अपने कर्मचारी को घर बैठकर काम करने की इजाजत दी थी. कई कंपनियों ने इसे अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बना लिया है. वर्क फ्रॉम होम देने से कंपनी और कर्मचारी दोनों को कुछ चीजों की सहूलियत हुई लेकिन अब धीरे-धीरे कई कंपनियां पर वर्क फ्रॉम होम (work-from-home) वाली सुविधा को खत्म कर रही हैं. इसी बीच देश की दिग्गज कंपनी विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेमजी का बयान आया है. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र (Information Technology Sector) की दिग्गज कंपनी विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेमजी (Chairman Rishad Premji) ने बुधवार को कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को घर से काम करने के बजाय दफ्तर आकर काम करने की जरूरत है.

विप्रो के चेयरमैन ने दिया बयान विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेमजी ने कहा कि ऑफिस आकर काम करने से कर्मचारियों का आपसी संपर्क और मेलजोल बढ़ता है जो इंसानों के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि इसकी जगह कोई भी प्रौद्योगिकी नहीं ले सकती है. प्रेमजी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी (Technology) कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, यह लोगों को नहीं जोड़ सकती है. मेरा मानना है कि हमें ऑफिस लौटना चाहिए. इन लोगों को चुभ सकती है बात विप्रो के चेयरमैन की ये बात वर्क फ्रॉम होम (work-from-home) करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को पसंद नहीं आएगी. हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि हाइब्रिड यानी घर और दफ्तर से काम का मिला-जुला तरीका भविष्य में काफी देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ऐसा क्षेत्र है जहां काम के इस तरीके का लोग सबसे ज्यादा आनंद उठा रहे हैं. प्रेमजी ने कहा कि लोगों को घर से काम करने की सुविधा होनी चाहिए लेकिन उन्हें कार्यालय भी आना चाहिए. (इनपुट: एजेंसी)