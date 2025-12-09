Pakistan Economy: कुछ ही द‍िन पहले की तो बात है जब पाक‍िस्‍तान में कंगाली की खबरें आ रही थीं. इतना ही नहीं, पड़ोसी मुल्‍क में भूख से ब‍िलखते लोगों की तस्‍वीरें वायरल हो रही थीं. लेक‍िन अब पाक‍िस्‍तान के हालात धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हैं. इसी का नतीजा है क‍ि अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पड़ोसी मुल्‍क को 1.2 अरब डॉलर (करीब 10,000 करोड़ रुपये) की नई क‍िश्‍त देने का ऐलान क‍िया है. इसके साथ ही पाकिस्तान को अब तक आईएमएफ (IMF) से म‍िलने वाली मदद बढ़कर 3.3 अरब डॉलर हो गई. पाक‍िस्‍तान को यह आर्थ‍िक मदद एक्‍सटेंडेट फंड फैस‍िल‍िटी (Extended Fund Facility) और क्‍लाइमेट एड पैकेज के तहत दी जा रही है.

पाक‍िस्‍तान में हुई थी 1000 से ज्‍यादा लोगों की मौत

पाक‍िस्‍तान में महंगाई दर भी ग‍िरकर नीचे आई है. इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने ब्‍याज दर में भी कमी की है. आईएमएफ (IMF) के ड‍िप्‍टी मैनेजिंग डायरेक्टर निगेल क्लार्क ने कहा कि प‍िछले द‍िनों पाक‍िस्‍तान में आई भयंकर बाढ़ में 1000 से ज्‍यादा लोगों की मौत हो गई, फिर भी पाकिस्तान ने सुधारों को नहीं रोका. बाढ़ राहत के लिए भी सरकार ने अपना बजट टारगेट पूरा रखा, जो क‍ि बड़ी बात है. आईएमएफ की तरफ से इसे 'विश्‍वसनीय फाइनेंश‍ियल पॉल‍िसी' का मजबूत संकेत बताया गया.

IMF ने इन आंकड़ों के आधार पर दी आर्थ‍िक मदद?

पाक‍िस्‍तानन की इकोनॉमी में सुधार के संकेत म‍िल रहे हैं. आईएमएफ (IMF) की रिपोर्ट के अनुसार इस साल पाकिस्तान ने 1.3% जीडीपी (GDP) का प्राइमरी सरप्लस हासिल किया है. यानी ब्‍याज भुगतान छोड़कर सरकार ने खर्च से ज्‍यादा कमाया है. यह क‍िसी भी इकोनॉमी के ल‍िये अच्‍छा संकेत है. पाक‍िस्‍तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी 9.4 अरब डॉलर से बढ़कर 14.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. पड़ोसी मुल्‍क में महंगाई बढ़ी है, लेकिन वो बाढ़ की वजह से खाद्य कीमतों में उछाल के कारण है. पाकिस्तान अब अर्जेंटीना और यूक्रेन के बाद आईएमएफ का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है.

टैक्स और बिजली सुधार पर जोर

क्लार्क ने साफ कहा कि अब टैक्स सिस्टम को आसान करना और ज्‍यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना जरूरी हो गया है. साथ ही पावर सेक्‍टर में सुधार सबसे जरूरी है. बिजली के दाम बढ़ाकर सर्कुलर डेट कुछ कम हुआ है, लेकिन अब असली काम बिजली बनाने और बांटने की लागत कम करना और चोरी-लीकेज रोकना है. उन्‍होंने चेतावनी दी क‍ि बिना लगातार सुधारों के प्राइवेट सेक्‍टर के नेतृत्व में लंबी और स्‍थ‍िर ग्रोथ मुश्किल है.

भ्रष्टाचार पर भी लगी लगाम!

आईएमएफ (IMF) की तरफ से पाकिस्तान के गवर्नेंस और करप्शन डायग्‍नोस्‍ट‍िक असेसमेंट रिपोर्ट को सराहा गया और इसे सुशासन सुधार की द‍िशा में बड़ा कदम बताया गया. पाकिस्तान पिछले साल डिफॉल्ट के मुहाने पर था, लेकिन 2024 में 7 अरब डॉलर के नए IMF पैकेज और ये किश्तें मिलने से पाक‍िस्‍तान को राहत जरूर मिली है. जानकारों का कहना है असली चुनौती अब भी बरकरार है. सुधारों को रुकने नहीं देना और जनता पर बोझ कम करना है.