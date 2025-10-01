Advertisement
द‍िसंबर-फरवरी में ब्‍याज दर हो सकती है कम, मॉर्गन स्टैनली ने बताया क्‍या रह जाएगा रेपो रेट?

आरबीआई एमपीसी: आरबीआई की एमपीसी में ब्‍याज दर को इस बार पुराने लेवल पर ही बरकरार रखने का फैसला क‍िया गया. लेक‍िन इस बीच मॉर्गन स्टैनली की तरफ से उम्‍मीद जताई गई आने वाले महीने में रेपो रेट कम हो सकता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:05 PM IST
द‍िसंबर-फरवरी में ब्‍याज दर हो सकती है कम, मॉर्गन स्टैनली ने बताया क्‍या रह जाएगा रेपो रेट?

RBI Repo Rate: आरबीआई (RBI) की तरफ से 1 अक्‍टूबर को घोष‍ित की गई एमपीसी में रेपो रेट को 5.5 प्रत‍िशत पर ही बरकरार रखने का फैसला क‍िया गया. दूसरी तरफ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि आरबीआई (RBI) इस साल दिसंबर से ब्याज दरें कम कर सकता है. ब्‍याज दरों में दूसरी कटौती फरवरी 2026 में की जा सकती है. रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा रेपो रेट 5.50% से 2026 के अंत तक धीरे-धीरे 5% तक आ सकता है. यह र‍िपोर्ट 1 अक्टूबर 2025 की एमपीसी (MPC) के बाद आई है.

महंगाई कम होने से ब्‍याज घटाने का मौका

मॉर्गन स्टैनली के अनुसार महंगाई दर में कमी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की जरूरत से र‍िजर्व बैंक को दर कम करने का मौका मिलेगा. भारत में कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) में कमी आई है और क्रूड ऑयल व फूड प्रोडक्‍ट की कीमतें स्थिर हैं. इससे आरबीआई (RBI) का उदार मौद्रिक नीति का रास्‍ता साफ हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया क‍ि दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 में छोटी-छोटी कटौती से घरों और कारोबारियों के लिए ब्‍याज पर पैसा लेना सस्‍ता होगा.

यह भी पढ़ें: आपकी उम्मीदों को लगा धक्का! RBI ने ब्याज दरें नहीं बदलीं, रेपो रेट 5.5% पर बनी रहेगी

ब्याज दर में कमी होने से खपत बढ़ेगी
ब्रोकरेज की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि ब्याज दर में कमी होने से खपत बढ़ेगी, निवेश में तेजी आएगी और भारत की विकास गाथा को रफ्तार म‍िलेगी. अगर रेपो रेट कम होकर 5% तक आता है तो यह प‍िछले कुछ साल के दौरान सबसे कम दर होगी. इससे र‍ियलएस्‍टेट, ऑटोमोबाइल और बेस‍िक इंफ्रा जैसे सेक्‍टर में लोन की मांग बढ़ेगी. मॉर्गन स्टैनली ने यह भी चेतावनी दी कि आरबीआई ग्‍लोबल आर्थिक हालात, खासकर अमेरिकी ब्याज दर और चीजों की कीमत पर नजर रखेगा.

यह भी पढ़ें: संभलकर करना होगा UPI, ट्रांजेक्‍शन पर लगेगा चार्ज? RBI गवर्नर ने बताई क्‍या है पूरी हकीकत

1 अक्टूबर को एमपीसी (MPC) में आरबीआई (RBI) ने रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रखा. मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति के आधार पर रेपो रेट को पुरानी ही दर पर स्थिर रखने का फैसला किया. जानकारों का कहना है क‍ि कम महंगाई दर से दर कम होने की गुंजाइश बनी है. एमपीसी के दो सदस्यों ने रुख को तटस्थ से उदार करने का सुझाव दिया, जो आने वाले महीनों में दरें कम होने का संकेत है. मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि यद‍ि सबकुछ ठीक रहा तो रेपो रेट 2026 के अंत तक ग‍िरकर 5% तक आ सकता है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

RBIMorgan Stanley

