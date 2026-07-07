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सुनकर खुशी से उछल पड़े शेयर बाजार में न‍िवेश करने वाले, मॉर्गन स्टेनली ने कर दी ऐसी भव‍िष्‍यवाणी

Morgan Stanley on Stock Market: देश की इकोनॉमी और ग्‍लोबल पर‍िस्‍थ‍ित‍ियां पूरी तरह सामान्‍य रहती हैं तो जून 2027 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक यानी सेंसेक्स एक लाख के लेवल तक पहुंच सकता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 07, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:21 PM IST
सुनकर खुशी से उछल पड़े शेयर बाजार में न‍िवेश करने वाले, मॉर्गन स्टेनली ने कर दी ऐसी भव‍िष्‍यवाणी
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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