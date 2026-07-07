Share Market Update: ग्‍लोबल मार्केट के रुख के आधार पर भारतीय शेयर बाजार में ग‍िरावट का रुख बना हुआ है. प‍िछले कुछ समय से बाजार में चल रही उठापटक के बीच भी यद‍ि आपने न‍िवेश करना जारी रखा तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, निवेशकों के लिए बेहद शानदार खबर आई है. दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley's) ने देश के इकोनॉम‍िक हालात पर बेहद पॉज‍िट‍िव र‍िपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के अनुसार यद‍ि देश की इकोनॉमी और ग्‍लोबल पर‍िस्‍थ‍ित‍ियां पूरी तरह सामान्‍य रहती हैं तो जून 2027 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक यानी सेंसेक्स एक लाख के र‍िकॉर्ड लेवल को छू सकता है.