Share Market Update: ग्लोबल मार्केट के रुख के आधार पर भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का रुख बना हुआ है. पिछले कुछ समय से बाजार में चल रही उठापटक के बीच भी यदि आपने निवेश करना जारी रखा तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, निवेशकों के लिए बेहद शानदार खबर आई है. दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley's) ने देश के इकोनॉमिक हालात पर बेहद पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के अनुसार यदि देश की इकोनॉमी और ग्लोबल परिस्थितियां पूरी तरह सामान्य रहती हैं तो जून 2027 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक यानी सेंसेक्स एक लाख के रिकॉर्ड लेवल को छू सकता है.
ब्रोकरेज फर्म ने इस 'बुल-केस' यानी सबसे बेहतरीन स्थिति के सच होने की संभावना 25 प्रतिशत तक जताई है. लेकिन फर्म का यह भी कहना है कि भारतीय शेयर बाजार में हालिया दिनों में दिखी सुस्ती महज कुछ समय की है. लॉन्ग टर्म के लिहाज से भारत में निवेश की संभावनाएं बेहद मजबूत बनी हुई हैं. मॉर्गन स्टेनली ने भारतीय शेयर बाजार के लिए तीन अलग-अलग तरह के अनुमान जारी किये हैं. सामान्य रिपोर्ट में ब्रोकरेज का अनुमान है कि जून 2027 तक सेंसेक्स 89,000 के लेवल तक पहुंच जाएगा. यह मौजूदा स्तरों से करीब 15 फीसदी की शानदार बढ़त को है.
दूसरी तरफ, यदि ग्लोबल परिस्थितियां खराब होती हैं तो बेहद खराब रहती हैं तो सेंसेक्स गिरकर 66,000 के लेवल तक भी आ सकता है. लेकिन बाजार को आगे बढ़ाने के लिए कई पॉजिटिव फैक्टर जैसे देश की तेज आर्थिक विकास दर, प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स में बढ़ोतरी, घरेलू निवेशकों की मजबूत नकदी, सरकार की पॉलिसी और कंपनियों के शानदार वित्तीय नतीजे शामिल हैं. ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के अनुसार यदि कंपनियों की कमाई उम्मीद से बेहतर रहती है और एफपीआई (FPI) को आकर्षित करने के लिए सरकार नए सुधार लागू करती है तो भारतीय शेयरों को जबरदस्त फायदा होगा.
घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की तरफ से किया जाने वाला लगातार निवेश बाजार को मजबूती देगा. मॉर्गन स्टेनली की तरफ से यह भी अनुमान जताया गया कि अगले पांच साल में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी (Investment-to-GDP) रेश्यो बढ़कर 37.5 प्रतिशत हो सकता है. कमाई के मोर्चे पर मॉर्गन स्टेनली को पूरा भरोसा है कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियां फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2029 के बीच 16% CAGR से मुनाफा कमाकर देंगी. यदि परिस्थितियां बेहतर हुईं तो विकास दर 19% तक भी जा सकती है.