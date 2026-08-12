/कैब-ऑटो यात्रियों को बड़ी राहत, बुकिंग से पहले टिप मांगने पर सरकार ने लगाई रोक, दिए सख्त निर्देश

कैब और ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने टिप को लेकर बड़ा बदलाव किया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 11 अगस्त 2026 को देश के सभी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स को निर्देश जारी कर राइड बुकिंग से पहले टिप देने के लिए प्रेरित करने वाले फीचर्स पर रोक लगाने को कहा है. Zee की मुहिम के बाद सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया है कि Ola, Uber और Rapido जैसे राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर बुकिंग से पहले ‘Advance Tip’ या ‘Improve your chances’ जैसे विकल्पों के जरिए यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता.
मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2025 के क्लॉज 14.15 का हवाला देते हुए साफ किया है कि यात्री से टिप लेना पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए. ऐप पर टिप का विकल्प तभी उपलब्ध कराया जा सकता है, जब यात्री अपनी राइड पूरी कर चुका हो यानी बुकिंग से पहले या यात्रा के दौरान किसी भी तरह का एडवांस टिप विकल्प नहीं दिखाया जा सकेगा.
कई कैब और ऑटो बुकिंग ऐप्स पर यात्रियों को अतिरिक्त रकम देने के लिए अलग-अलग तरह के प्रॉम्प्ट दिखाई देते रहे हैं. इनमें 'Advance Tip, 'Improve your chances' या ऐसे संदेश शामिल हो सकते हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि टिप देने पर राइड जल्दी कन्फर्म हो सकती है या ड्राइवर के ट्रिप स्वीकार करने की संभावना बढ़ सकती है. MoRTH ने ऐसे तरीकों को लेकर स्पष्ट किया है कि राइड पूरी होने से पहले यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए. सरकार के मुताबिक, इस तरह के इंटरफेस से ग्राहक के मन में यह धारणा बन सकती है कि बेहतर या जल्दी सेवा पाने के लिए अतिरिक्त रकम देना जरूरी है.
सरकार के निर्देश में टिप की रकम को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है. यात्री अगर राइड पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप देता है, तो उसकी पूरी राशि ड्राइवर को ही मिलनी चाहिए. एग्रीगेटर कंपनी टिप में से किसी तरह का कमीशन या कटौती नहीं कर सकती. इसका मतलब यह है कि टिप देने का फैसला यात्री अपनी मर्जी से करेगा और दी गई राशि का पूरा लाभ ड्राइवर को मिलेगा.
MoRTH ने सभी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स से अपने मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा करने को कहा है. कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका यूजर इंटरफेस ऐसा न हो, जिससे ग्राहक पर टिप देने का दबाव बने. इसके साथ ही टिप से जुड़े किसी भी ऐसे फीचर से बचना होगा, जो उपभोक्ता को भ्रमित करे या Consumer Protection Act, 2019 के प्रावधानों के विपरीत हो.
इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना कैब, टैक्सी या ऑटो बुक करने के लिए ऐप का इस्तेमाल करते हैं. बुकिंग के समय ₹20, ₹50 या ₹100 जैसी अतिरिक्त रकम देने का दबाव कम होगा. यात्रियों को यह स्पष्ट रहेगा कि टिप सेवा पसंद आने पर राइड खत्म होने के बाद अपनी इच्छा से दी जा सकती है. इसके अलावा, टिप और राइड स्वीकार किए जाने के बीच किसी तरह का गलत संबंध बनाने की गुंजाइश भी कम होगी. इससे बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और यात्रियों का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है.
यात्रियों को अपने कैब या ऑटो ऐप को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। अगर राइड बुक करने से पहले कोई ऐप एडवांस टिप या इसी तरह का विकल्प दिखाता है, तो उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखा जा सकता है और संबंधित प्लेटफॉर्म पर शिकायत की जा सकती है. साथ ही, किसी अनजान व्यक्ति के फोन, SMS या लिंक के जरिए टिप रिफंड के नाम पर मांगी गई बैंक डिटेल, OTP या UPI PIN साझा नहीं करना चाहिए. किसी भी तरह की डिजिटल पेमेंट संबंधी जानकारी देते समय सावधानी बरतना जरूरी है.