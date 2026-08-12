/कैब-ऑटो यात्रियों को बड़ी राहत, बुकिंग से पहले टिप मांगने पर सरकार ने लगाई रोक, दिए सख्त निर्देश

कई कैब और ऑटो बुकिंग ऐप्स पर यात्रियों को अतिरिक्त रकम देने के लिए अलग-अलग तरह के प्रॉम्प्ट दिखाई देते रहे हैं. इनमें 'Advance Tip, 'Improve your chances' या ऐसे संदेश शामिल हो सकते हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि टिप देने पर राइड जल्दी कन्फर्म हो सकती है या ड्राइवर के ट्रिप स्वीकार करने की संभावना बढ़ सकती है. MoRTH ने ऐसे तरीकों को लेकर स्पष्ट किया है कि राइड पूरी होने से पहले यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए. सरकार के मुताबिक, इस तरह के इंटरफेस से ग्राहक के मन में यह धारणा बन सकती है कि बेहतर या जल्दी सेवा पाने के लिए अतिरिक्त रकम देना जरूरी है.