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कैब-ऑटो यात्रियों को बड़ी राहत, बुकिंग से पहले टिप मांगने पर सरकार ने लगाई रोक, दिए सख्त निर्देश

MoRTH ने कैब-ऑटो ऐप्स पर राइड से पहले एडवांस टिप के विकल्प पर रोक लगाते हुए टिप को पूरी तरह स्वैच्छिक और राइड खत्म होने के बाद ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 12, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:41 PM IST
कैब-ऑटो यात्रियों को बड़ी राहत, बुकिंग से पहले टिप मांगने पर सरकार ने लगाई रोक, दिए सख्त निर्देश
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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