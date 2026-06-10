रफ्तार में सबसे आगे पर कमाई में क्यों पिछड़ रही है वंदे भारत ट्रेन, कौन है रेलवे का 'कमाऊ पूत'? सिर्फ टिकट से ₹1760666339 का इनकम

Indian Railway: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का क्रेज पीक पर है. देशभर में 164 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ती है. रेल मंत्री ऐलान कर चुके हैं कि देश का हर राज्य जल्द ही वंदे भारत ट्रेनों से जुड़ जाएगा. 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेनों का किराया बाकी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों ने अधिक है , लेकिन कमाई में ये बाजी नहीं मार सकी. रेलवे की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेनों की लिस्ट में ये फिसल जाती है.
वंदे भारत सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेन तो जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोफिटेबल ट्रेनों में शुमार नहीं है. हालांकि देश में दौड़ रही 164 वंदे भारत ट्रेनों में 20632 / 20631 तिरुवनंतपुरम-मंगलौर वंदे भारत एक्सप्रेस( Thiruvananthapuram – Mangaluru Central Vande Bharat Express) सबसे ज्यादा कमाई करने वाली , सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी वाली वंदे भारत ट्रेन में शामिल है. पीक सीजन के दौरान इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 187.78 फीसदी की है.
वंदे भारत रफ्तार और किराए के मामले में आगे है, लेकिन कमाई के मामले में ये पिछड़ जाती है. रेलवे की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेनों की लिस्ट में KSR Bengaluru Rajdhani Express सबसे आगे है. बेंगलुरू राजधानी एक्सप्रेस हर साल करीब 176.67 करोड़ रुपये की कमाई करती है. दिल्ली से बेंगलुरु के बीच चलने वाली इस ट्रेन में पीक सीजन में यात्रियों की संख्या 500000 तक पहुंच जाती है.
अगर सबसे बिजी रूट की बात करें तो दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सबसे बिजी रूट है, इसलिए सबसे ज्यादा ट्रेनें भी इसी रूट पर चलती है, लेकिन ये रूट इसे रेवेन्यू में नहीं बदल पाता है. कमाई के मामले में यह दूसरे और तीसरे नंबर पर भी नहीं है. देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेनों की लिस्ट में दूसरे रैंक पर सियालदह राजधानी है, जो सालाना 1,28,81,69,274 रुपये की कमाई करती है. इसी तरह से तीसरे नंबर पर दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजाधानी एक्सप्रेस है, जो 1,26,29,09,697 रुपये सालाना कमाई करती है.