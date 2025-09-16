 दूध ₹2,घी ₹30 तो मक्खन ₹20 सस्ता...मदर डेयरी ने घटा दिए इन चीजों के दाम, GST कटौती का तोहफा
दूध ₹2,घी ₹30 तो मक्खन ₹20 सस्ता...मदर डेयरी ने घटा दिए इन चीजों के दाम, GST कटौती का तोहफा

सरकार ने GST कटौती कर लोगों को महंगाई से राहत देने का ऐलान किया. 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरों को लागू करने का फैसला किया. अब इस फैसले का असर आम लोगों तक पहुंचन लगा है. चीजों की कीमतें घटने लगी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 16, 2025, 02:50 PM IST
Mother Dairy Milk: सरकार ने GST कटौती कर लोगों को महंगाई से राहत देने का ऐलान किया. 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरों को लागू करने का फैसला किया. अब इस फैसले का असर आम लोगों तक पहुंचन लगा है. चीजों की कीमतें घटने लगी है. दिल्ली-एनसीआर में दूध समेत मिल्ड प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी Mother Dairy आम पब्लिक को जीएसटी कटौती का तोहफा दे दिया है. मदर डेयरी ने दूध से लेकर घी, बजट, आईसक्रीम, पनीर सबकी कीमतों घटा दी है. 

सस्ता हुआ मदर डेयरी का दूध  

सरकार के जीएसटी कटौती के फैसले के बाद मदर डेयरी ने दूध से लेकर अपने तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं.  नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. जिन चीजों की कीमतें घटी है उसमें दूध,  पनीर, घी, बटर, चीज, आइसक्रीम समेत तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं.  वजन और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के हिसाब से मदर डेयरी के दूध, घी, पनीर, बजट आदि के दाम घटे हैं. दूध की कीमत 2 रुपये तो मदर डेयरी घी की कीमत 30 रुपये तक घट गई है. इसी तरह से 500 ग्राम बजट के दाम  20 रुपये तक घट गए हैं. इसी तरह से 400 ग्राम वाले पनीर की कीमत 6 रुपये तक घट जाएगी. मदर डेयरी की ओर से जिन चीजों की कीमत कम की गई है, उसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है.  

-मदर डेयरी UHT टोंड मिल्क (1 Liter) की कीमत 77 रुपये से घटकर 75 रुपये
-UHT डबल टोंड (450ML) की कीमत 33 रुपये से कम होकर 32 रुपये.  
-पनीर के 200 ग्राम की कीमत 95 रुपये घटकर 92 रुपये. 400 ग्राम वाले की कीमत 180 रुपये से घटकर 174 रुपये. 
-मदर डेयरी बटर (500 ग्राम) की कीमत 305 रुपये से घटकर 285 रुपये.  
-मदर डेयरी मिल्कशेक (180 ml) की कीमत 30 रुपये से घटकर 28 रुपये.  
-मदर डेयरी चीज (180 gm) की कीमत 145 से कम होकर 135 रुपये
-मदर डेयरी घी (1 Liter) की कीमत 675 रुपये से घटकर 645 रुपये. 

दूध और मिल्ड प्रोडक्ट्स पर GST घटा  

मदर डेयरी ने साफ कर दिया है कि जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा. 22 सितंबर से मदर डेयरी के तमाम प्रोडक्ट्स की कीमतें बदल जाएंगी.  जीएसटी में UHT दूध पर जीएसटी को 5 फीसदी से घटाकर 0 कर दिया गया. पनीर पर भी 0 जीएसटी, घी पर 12 फीसदी के बजाए 5 फीसदी जीएसटी, मक्खन पर 12 फीसदी से कम कर 5 फीसदी जीएसटी कर दी गई.  इसी तरह से चीज पर 12 फीसदी से घटकार 5 फीसदी, मिल्कशेक पर 12 से घटाकर 5 फीसदी, आइसक्रीम पर 18 से घटाकर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया. GST के बाद एक और दिवाली गिफ्ट! इस बार बढ़ेगी सैलरी, 3% DA हाइक का इंतजार होगा खत्म, 8वें वेतन आयोग पर भी आया बड़ा अपडेट

 

