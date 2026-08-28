/सड़क हादसे के बाद 32 साल की कानूनी लड़ाई, 34 करोड़ का क्लेम! देश के बड़े क्लेम के बारे में जानिए

यह हादसा 3 जुलाई 1994 का है जब कविता, उनके पति सुरेश, बच्चे पूजा और अविनाश और कुछ रिश्तेदार कार से मुंबई से शिरडी जा रहे थे. ठाणे-नासिक हाइवे पर भिवंडी के वडापा गांव के पास उनकी कार की ट्रक से सीधी टक्कर हो गई. इस सड़क दुघर्टना में कविता और उनकी बहन कंचन मेलवानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था. पीड़ित परिवार ने दिसंबर 1994 में मुआवजे के लिए क्लेम दायर किया था.