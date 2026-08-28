/सड़क हादसे के बाद 32 साल की कानूनी लड़ाई, 34 करोड़ का क्लेम! देश के बड़े क्लेम के बारे में जानिए

Insurer To Pay Compensation: 32 साल पहले हुए सड़क हादसे में अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा देने का आदेश सामने आया है. मुंबई के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को ब्याज सहित 33.6 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है. यह फैसला दुबई की इंटीरियर डिजाइनर कविता सावलानी की मौत के मामले में आया है. आइए जानते हैं 32 साल पुरानी कानूनी लड़ाई की पूरी कहानी और कोर्ट के बड़े फैसले के बारे में-
भारी-भरकम मुआवजे से जुड़ा यह मामला एक्सीडेंट क्लेम के मामले में देश में नजीर बन गया है. ट्रिब्यूनल ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (Oriental Insurance Company Ltd) को यह पैसा जमा करने का आदेश दिया है. मुआवजे की यह रकम मृतक कविता सावलानी के 76 वर्षीय पति सुरेश सावलानी और उनके दो बच्चों (उम्र 47 और 46 साल) को मिलेगी. बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की राशि को दोबारा कैलकुलेट किया और यह अंतिम फैसला सुनाया.
यह हादसा 3 जुलाई 1994 का है जब कविता, उनके पति सुरेश, बच्चे पूजा और अविनाश और कुछ रिश्तेदार कार से मुंबई से शिरडी जा रहे थे. ठाणे-नासिक हाइवे पर भिवंडी के वडापा गांव के पास उनकी कार की ट्रक से सीधी टक्कर हो गई. इस सड़क दुघर्टना में कविता और उनकी बहन कंचन मेलवानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था. पीड़ित परिवार ने दिसंबर 1994 में मुआवजे के लिए क्लेम दायर किया था.
कविता सावलानी दुबई में बेहद सफल इंटीरियर डिजाइनर थीं. हादसे के समय 1994 में उनकी सालाना आमदनी एक मिलियन दिरहम (उस समय करीब 70 लाख रुपये) थी. इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से तर्क दिया गया था कि कविता के पास कोई औपचारिक एजुकेशनल डिग्री नहीं थी, इसलिए उनकी इतनी बड़ी इनकम को सही नहीं माना जा सकता. हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे फील्ड में डिग्री से ज्यादा एक्सपीरियंस और हुनर मायने रखता है.
जून 2003 में पहली बार ट्रिब्यूनल ने 5.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा तय किया था. इस फैसले को इंश्योरेंस कंपनी और सावलानी फैमिली दोनों ने ही बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे की रकम को कम कराना चाहती थी, वहीं सावलानी फैमिली इसे बढ़ाने की मांग कर रही थी. मई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कविता की 70 लाख रुपये सालाना आमदनी के आंकड़े को सही माना और ट्रिब्यूनल को लिमिटेड री-कैलकुलेशन करने का आदेश दिया.
ट्रिब्यूनल ने अपने संशोधित आदेश में मुआवजे की राशि को बढ़ाकर करीब 8.8 करोड़ रुपये कर दिया. इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि 23 दिसंबर 1994 (क्लेम करने की तिथि) से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा. इस ब्याज को जोड़ने के बाद कुल राशि करीब 33.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. ट्रिब्यूनल ने इंश्योरेंस कंपनी को यह पूरी रकम आरटीजीएस (RTGS) या एनईएफटी (NEFT) के जरिये बैंक अकाउंट में जमा करने का निर्देश दिया है. इसे वेरिफिकेशन के बाद बच्चों में बराबर बांटा जाएगा.
एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत सीनियर अधिकारी की सड़क हादसे में मौत के बाद गुरुग्राम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने इंश्योरेंस कंपनी को उनके परिवार को 16.8 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. कोर्ट ने मृतक की भविष्य की अनुमानित आमदनी और पद के आधार पर यह राशि तय की थी.
अमेरिका में कार्यरत 36 साल के भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जब भारत आए थे, तब तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी. ट्रिब्यूनल और कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी विदेशी मुद्रा (डॉलर) में होने वाली कमाई और परिवार पर इसके फाइनेंशियल असर को ध्यान में रखते हुए 13.7 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया था.
दिल्ली में 34 साल के सफल कारोबारी की सड़क हादेस में जान चली जाने के बाद दिल्ली MACT ने 10.5 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया था. इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजे को चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने मृतक के लगातार बढ़ते इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग को प्राथमिक आधार मानते हुए परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया.
अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की अनुराधा साहा की कोलकाता के एक अस्पताल में गलत इलाज से मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अस्पताल और डॉक्टरों को ब्याज मिलाकर 11.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया था. इसका भुगतान मेडिकल एराइजिंग इंश्योरेंस और अस्पताल की तरफ से किया गया.