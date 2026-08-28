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सड़क हादसे के बाद 32 साल की कानूनी लड़ाई, 34 करोड़ का क्लेम! देश के बड़े क्लेम के बारे में जानिए

Oriental Insurance Company: 32 साल लंबी चली लड़ाई के बाद आखिरकार सावलानी फैमिली को गुरुवार को इंसाफ मिल गया. मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की तरफ से सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को ब्याज समेत 33.6 करोड़ देने का आदेश हुआ है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 28, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:32 PM IST
सड़क हादसे के बाद 32 साल की कानूनी लड़ाई, 34 करोड़ का क्लेम! देश के बड़े क्लेम के बारे में जानिए
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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