7 साल में बनाया ₹15 अरब का धंधा, अब अपने ही देश के मार्केट बाहर जाने को मजबूर हुई ये कंपनी

भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया है. इस फैसले ने ड्रीम 11 से लेकर एमपीएल जैसे ऑनलाइन गेमिंग जायंट कंपनी की नींव को हिला दिया. मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL को इस फैसले के बाद 350 लोगों की छंटनी भी करनी पड़ी. सीईओ साई श्रीनिवास ने अपनी कंपनी में ले ऑफ अनाउंस करते हुए कहा कि भारत सरकार के ऑनलाइन गेमिंग बैन ने अपने ही देश से एमपीएल के कारोबार को खत्म कर दिया है.

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास होने के बाद भारत में रियल मनी गेमिंग पूरी तरह बंद कर दी गई. जिसके कारण एमपीएल जितनी तेजी से मार्केट कैप्चर कर रहा था, उतनी ही तेजी से मुंह के बल गिरा. भारत में MPL के लिए रेवेन्यू "जीरो" हो गया है, जैसा खुद CEO ने कहा. कंपनी अब फ्री-टू-प्ले गेम्स और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर फोकस कर रही है.

इसे भी पढ़ें- लोहा गरम है मार दो हथौड़ा... म्यूचुअल फंड बेचने का सही समय, होंगे मालामाल!

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड का राइजिंग स्टार

MPL एक समय भारत की सबसे तेजी से बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों में से एक थी. इसकी शुरुआत 2018 में साईं श्रीनिवास किरण जी और शुभम मल्होत्रा ने की थी. इसका हेड क्वार्टर बैंगलोर में है. MPL एक फास्ट ग्रोइंग ऑनलाइन कंपनी बनकर उभर रही थी जिसने Dream11 और अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म को टक्कर देना शुरू कर दिया था. कंपनी को बड़े निवेशकों का साथ मिला और अंतरराष्ट्रीय विस्तार भी हुआ.

ऐसे बनी 15 अरब की कंपनी

कंपनी ने यूजर्स को लुभाने के लिए शुरू में फैंटेसी गेम्स, क्रिकेट, कैरम, चेस, क्विज जैसे लोकप्रिय गेम्स शुरू किया. कंपनी का ये मार्केट ट्रिक इतना जोरदार चला कि सिर्फ सात साल में कंपनी ने भारत में अपने 9 करोड़ यूजर्स जुटा लिए. कंपनी ने अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों में भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. एमपीएल 15 अरब 8 करोड़ 38 लाख 57 हजार की कंपनी है. लेकिन 2023-2025 के बीच कई फैसलों और सरकारी नियमों ने कंपनी को जबरदस्त झटका दिया.

अपने ही देश में मार्केट से बाहर

भारत सरकार के 28% GST नियम और ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के कारण MPL को भारत में अपने गेमिंग बिजनेस का बड़ा हिस्सा बंद करना पड़ा. आज MPL न सिर्फ भारतीय बाजार में संघर्ष कर रही है, बल्कि इसने अपने 60 प्रतिशत स्टाफ की छंटनी भी की है.

प्रॉफिट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

दिसंबर 2022 से MPL लगातार हर महीने प्रॉफिट में रही. कंपनी के CEO साईं श्रीनिवास ने इसकी पुष्टि की थी. FY23 में MPL ने करीब $104.6 मिलियन का रिवेन्यू कमाया (पिछले साल से 63% ज्यादा) और नेट लॉस घटकर \$37 मिलियन रह गया. FY24 में M-League का रेवेन्यू बढ़कर $130 मिलियन और एडजस्टेड EBITDA (मुनाफे का संकेतक) \$0.2 मिलियन. भारत में FY24 रेवेन्यू $88 मिलियन रहा जो 35% की बढ़त थी.

इसे भी पढ़ें- Bank Holiday: 3 से 30... सितंबर में इन दिनों नहीं होगा बैंक का काम, बैंक हॉलिडे की डिटेल लिस्ट

