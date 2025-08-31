MPL में गेम ओवर! 60% कर्मचारियों को निकालेगी कंपनी, क्या खत्म हो जाएगा गेमिंग इंडस्ट्री का खेल?

भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर आया नया कानून अब कंपनियों पर गहरी चोट करने लगा है. देशभर में लाखों युवाओं के बीच मशहूर रहे मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने अपने कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह अपने 60% लोकल वर्कफोर्स की छंटनी करने जा रही है. यानी हर 10 में से 6 कर्मचारियों को अब नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा. यह कदम उस समय उठाया गया है जब भारत सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन पेड गेम्स पर बैन लगा दिया है. सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बैन के बाद पूरी गेमिंग इंडस्ट्री ही धराशायी हो जाएगी?

MPL के सीईओ साई श्रीनिवास ने रविवार को कर्मचारियों को भेजे ईमेल में लिखा कि बहुत भारी मन से हमने तय किया है कि भारत टीम को काफी हद तक छोटा करना होगा. उन्होंने छंटनी का सटीक आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन सूत्रों के अनुसार करीब 60% कर्मचारियों को हटाया जाएगा. कंपनी ने कहा है कि प्रभावित कर्मचारियों को इस ट्रांजिशन पीरियड में हर संभव मदद दी जाएगी.

MPL का बिजनेस

गौरतलब है कि भारत में MPL का बिजनेस बेहद बड़ा था. कंपनी की कुल कमाई का करीब 50% हिस्सा भारत से ही आता था, लेकिन नए नियमों के बाद अब यहां से कोई राजस्व नहीं मिलेगा. यानी जिस मार्केट ने कंपनी को खड़ा किया, वहीं अब उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है. ऑनलाइन पेड गेम्स पर बैन की वजह सरकार ने युवाओं में बढ़ते वित्तीय जोखिम और लत को बताया है. इस कानून के चलते फैंटेसी क्रिकेट, रम्मी और पोकर जैसे कई गेम्स अचानक बंद हो गए हैं. उद्योग के अनुमान के मुताबिक यह इंडस्ट्री 2029 तक 3.6 अरब डॉलर की हो सकती थी, लेकिन अब उसका भविष्य अधर में है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- डिलीवरी बॉय से हाउस हेल्प तक: कैसे गिग इकोनॉमी बना रही है युवाओं की जिंदगी मुश्किल, स्टार्टअप फाउंडर ने बताया खतरा

2.3 अरब डॉलर की वैल्यूएशन

MPL को लेकर खास बात ये है कि 2021 में इसकी वैल्यूएशन 2.3 अरब डॉलर थी और इसे पीक XV पार्टनर्स (पहले सिकोइया कैपिटल इंडिया) जैसे बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट मिला था. वहीं इसका प्रतिद्वंदी और 8 अरब डॉलर वैल्यूएशन वाली कंपनी ड्रीम11 ने भी अपना फैंटेसी क्रिकेट ऑफरिंग बंद कर दिया है. कई अन्य ऐप्स जैसे A23 ने सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन एमपीएल और ड्रीम11 ने कानूनी लड़ाई से दूरी बनाई है.