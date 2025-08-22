कोकिलाबेन अंबानी की तबीयत बिगड़ी, एयरलिफ्ट कर अस्पताल में लाया गया. मुकेश, अनिल अंबानी समेत पूरा परिवार मुंबई लौटा

Kokilaben Ambani Health: दिग्गज उद्योगपति और देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ( Mukesh Ambani) और अनिल अंबानी ( Anil Ambani) की मां कोकिलाबेन अंबानी (Kokilaben Ambani) की तबीयत बिगड़ गई है. शुक्रवार तड़के सुबह उन्हें HN Reliance Hospital में भर्ती करवाया गया. उन्हें एयर लिफ्ट कर मुंबई के एनएल रिलायंस अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है.

अस्पताल में भर्ती हैं कोकिलाबन अंबानी

91 साल की कोकिलाबेन अंबानी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की पूरी टीम उनके इलाज में जुटी हुई है. फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर परिवार की ओर से कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन पूरा परिवार मुंबई पहुंच चुका है. मुकेश अंबानी सुबह कालिनी एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए. वहीं अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ एचएन रिलायंस अस्पताल में दिखे हैं. अंबानी का पड़ोसी है ये किसान का लड़का, एंटीलिया के बगल में खरीदा ₹980000000 का पेंट हाउस, सैलरी इतनी की फट से खरीद से प्राइवेट जेट प्लेन

Add Zee News as a Preferred Source

91 साल की कोकिलाबेन रिलायंस की सबसे बड़ी शेयर होल्डर

कोकिलाबेन अंबानी की अचानक तबीयत बिगड़ने से पूरा अंबानी परिवार अस्पताल पहुंच रहा है. अस्पताल की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी तबीयत फिलहाल स्टेबल है. बता दें कि कोकिलाबेन अंबानी धीरूभाई अंबानी की पत्नी हैं. साल1955 में उन्होंने धीरूभाई अंबानी से शादी की थी. मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीना कोठारी और दीप्ति सल्गांवकर उनके चार बच्चे हैं. कोकिलाबेन रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर्स हैं.

कहां रहती हैं कोकिलाबेन अंबानी

फिलहाल कोकिलाबेन अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी और उनके परिवार के साथ मुंबई में एंटीलिया में रहती हैं. अंबानी परिवार की सबसे दौलतमंद शख्स कोकिलाबेन हैं. उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 0.24 फीसदी यानी करीब 1,57,41,322 शेयर हैं. शेयर की मौजूदा मूल्य से आंके तो उनकी संपत्ति 18,000 करोड़ रुपये से अधिक है.