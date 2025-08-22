 कोकिलाबेन अंबानी की तबीयत बिगड़ी, एयरलिफ्ट कर अस्पताल में लाया गया. मुकेश, अनिल अंबानी समेत पूरा परिवार मुंबई लौटा
Advertisement
trendingNow12891776
Hindi Newsबिजनेस

कोकिलाबेन अंबानी की तबीयत बिगड़ी, एयरलिफ्ट कर अस्पताल में लाया गया. मुकेश, अनिल अंबानी समेत पूरा परिवार मुंबई लौटा

Mukesh Ambani Mother Health Latest Update: दिग्गज उद्योगपति और देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ( Mukesh Ambani) और अनिल अंबानी ( Anil Ambani) की मां कोकिलाबेन अंबानी (Kokilaben Ambani) की तबीयत बिगड़ गई है. शुक्रवार तड़के सुबह उन्हें HN Reliance Hospital में भर्ती करवाया गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 22, 2025, 10:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोकिलाबेन अंबानी की तबीयत बिगड़ी, एयरलिफ्ट कर अस्पताल में लाया गया. मुकेश, अनिल अंबानी समेत पूरा परिवार मुंबई लौटा

Kokilaben Ambani Health: दिग्गज उद्योगपति और देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ( Mukesh Ambani) और अनिल अंबानी ( Anil Ambani) की मां कोकिलाबेन अंबानी (Kokilaben Ambani) की तबीयत बिगड़ गई है. शुक्रवार तड़के सुबह उन्हें HN Reliance Hospital में भर्ती करवाया गया. उन्हें एयर लिफ्ट कर मुंबई के एनएल रिलायंस अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है.  

अस्पताल में भर्ती हैं कोकिलाबन अंबानी  

91 साल की कोकिलाबेन अंबानी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की पूरी टीम उनके इलाज में जुटी हुई है. फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर परिवार की ओर से कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन पूरा परिवार मुंबई पहुंच चुका है. मुकेश अंबानी सुबह कालिनी एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए. वहीं अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ एचएन रिलायंस अस्पताल में दिखे हैं.  अंबानी का पड़ोसी है ये किसान का लड़का, एंटीलिया के बगल में खरीदा ₹980000000 का पेंट हाउस, सैलरी इतनी की फट से खरीद से प्राइवेट जेट प्लेन

Add Zee News as a Preferred Source

 

91 साल की कोकिलाबेन रिलायंस की सबसे बड़ी शेयर होल्डर  

कोकिलाबेन अंबानी की अचानक तबीयत बिगड़ने से पूरा अंबानी परिवार अस्पताल पहुंच रहा है. अस्पताल की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.  मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी तबीयत फिलहाल स्टेबल है.  बता दें कि कोकिलाबेन अंबानी धीरूभाई अंबानी की पत्नी हैं. साल1955 में  उन्होंने धीरूभाई अंबानी से शादी की थी.  मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीना कोठारी और दीप्ति सल्गांवकर उनके चार बच्चे हैं. कोकिलाबेन रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर्स हैं. 

कहां रहती हैं कोकिलाबेन अंबानी  

फिलहाल कोकिलाबेन अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी और उनके परिवार के साथ मुंबई में  एंटीलिया में रहती हैं. अंबानी परिवार की सबसे दौलतमंद शख्स कोकिलाबेन हैं. उनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 0.24 फीसदी यानी करीब 1,57,41,322 शेयर हैं. शेयर की मौजूदा मूल्य से आंके तो उनकी संपत्ति  18,000 करोड़ रुपये से अधिक है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

CMD Mukesh Ambani

Trending news

आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
;