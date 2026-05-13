Prateek Yadav Death: पॉलिटिक्स से दूर जिम, रियल एस्टेट, गारमेंट बिजनेस से मोटी कमाई, अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए प्रतीक यादव

Prateek yadav Death: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया . सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक ने दुनिया को अलविदा कह दिया. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल में हो गई. उन्हें तड़के सुबह आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

राजनीति से दूर रहकर बनाई पहचान

प्रतीक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। देश के चर्चित राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के बावजूद प्रतीक ने खुद को राजनीति से दूर रखा. पूरा परिवार पॉलिटिक्स में था, लेकिन वो रियल एस्टेट और फिटनेस बिजनेस में काम करते रहे.

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प्रतीक यादव कितने पढ़े-लिखे थे

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई करके लौटे प्रतीक ने राजनीति के बजाए फिटनेस बिजनेस में कदम रखने का फैसला किया, उन्होंने फिटनेस सेक्टर में अपना करियर बनाया. उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की है.

प्रतीक यादव का बिजनेस और कारोबार

प्रतीक ने हेल्थ और बिजनेस सेक्टर के शुरुआत की और फिर धीरे-धीरे रियल एस्टेट के बड़े चेहरे बनने लगे. उन्होंने सबसे पहले लखनऊ में वह ‘द फिटनेस प्लानेट’ नाम से जिम की शुरुआत की. वो खुद भी फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहते थे. सोशल मीडिया पर फिटनेस और लाइफस्टाइल की फोटोज शेयर करते थे. Iron Core Fit नाम से उनके कई जिम चलते हैं. फिटनेस बिजनेस के अलावा वो रियल एस्टेट में लगातार बढ़ रहे थे. उन्होंने कई कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को पूरा किया.

फिटनेस गारमेंट ब्रांड के मालिक

Forbes के मुताबिक उन्होंने फिटनेस और हेल्थ सेक्टर पर फोकस रखा और फिटनेस ब्रांड के जरिए बॉडीबिल्डिंग, पावरलिफ्टिंग और न्यूट्रिशन के सेक्टर्स में बड़ी पहचान बनाई. उन्होंने अपनी पहचान एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पर बनाई. साल 2012 में उन्होंने bodybuilding.com पर ‘इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मंथ’ का खिताब जीता. साल 2019 में उन्होंने ‘आयरन हाइड अपैरल’ नाम से फिटनेस गारमेंट्स ब्रांड की शुरुआत की.

जिम बिजनेस ने मोटी कमाई

‘द फिटनेस प्लानेट’ के अलावा साल 2015 में उन्होंने Iron Core Fit नाम से हाई एंड जिम के कई ब्रांच शुरू किए थे. इस जिम में प्रीमियम क्‍लाइंट्स के जरिए उनकी मोटी कमाई होती थी. उनकी इनकम में फिटनेस ट्रेनिंग, प्रमोशन, ब्रांड की ब्रांडिंग की कमाई शामिल है. इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में भी उन्होंने पैर फैलाए थे. उनकी कमाई में प्रॉपर्टी डीलिंग, निवेश और बिल्डिंग्‍स शामिल था.

प्रतीक यादव की कितनी संपत्ति थी ?

प्रतीक यादव का नेटवर्थ 5.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ रुपये के करीब है. आलीशान घर के अलावा प्रतीक यादव को लग्जरी कारों का शौक था. वो 5 करोड़ रुपये की लैम्‍बोर्गिनी कार में घूमा करते थे.

पत्नी अर्पणा यादव से हाल ही में हुआ था विवाद

जनवरी 2026 में प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को लेकर विवादित पोस्ट कर उन्हें परिवार तोड़ने वाला बताया, जिसके बाद दोनों के बीच तलाक की चर्चा तेज होने लगी. हालांकि बाद में खुद प्रतीक ने एक और पोस्ट कर बताया कि दोनों के बीच विवाद खत्म हो गया है. अर्पणा यादव भाजपा नेता है.