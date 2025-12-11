Advertisement
Multibagger Share: एक लाख के बन गए 8 लाख, एक साल में इस शेयर ने क‍िया 'खेल'; आज फ‍िर लगा अपर सर्क‍िट

Spice Lounge Food Works Share Price: स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयर में गुरुवार को फ‍िर से 5 प्रत‍िशत की तेजी देखी गई. यह शेयर प‍िछले एक साल के दौरान न‍िवेशकों को 800 प्रत‍िशत का बंपर र‍िटर्न दे चुका है.

Dec 11, 2025, 02:30 PM IST
Multibagger Stock: फेड की तरफ से ब्‍याज दर में कटौती क‍िये जाने के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को म‍िल रही है. अमेरिकी फेड की तरफ से ब्‍याज दर में 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती क‍िये जाने के बाद बाजार में जोश आया है. इस बीच SME सेगमेंट का मल्टीबैगर स्टॉक स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स (Spice Lounge Food Works) में 5% का अपर सर्किट लग गया. इसके साथ ही शेयर 50.08 रुपये पर पहुंच गया. यह शेयर पिछले एक साल के दौरान निवेशकों को करीब 800% का रिटर्न दे चुका है.

52 हफ्ते के लोअर लेवल से 50 रुपये पर पहुंचा

स्पाइस लाउंज फूड का शेयर पिछले एक साल के दौरान 796% चढ़कर 5.59 रुपये के 52 हफ्ते के लोअर लेवल से 50.08 रुपये पर पहुंच गया. इसका 52 हफ्ते के हाई लेवल 72.20 रुपये (नवंबर 2025) में था, लेक‍िन अभी यह इससे 30% नीचे है. पिछले पांच साल में इसने करीब 4,200% का रिटर्न दिया है. प‍िछले कुछ महीने से शेयर में शानदार प्रदर्शन जारी है. पिछले छह महीने के दौरान इस शेयर ने 103%, तीन महीने में 11% और एक महीने के दौरान 7% की बढ़त देखी गई.

4 दिसंबर को कंपनी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई. कंपनी ने अमेरिकी QSR ब्रांड विंग जोन (चिकन स्पेशलिस्ट) के लिये देश में एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रैंचाइजी राइट्स हासिल कर लिये हैं. कंपनी अब भारत में विंग जोन के हाई-स्ट्रीट आउटलेट और क्लाउड किचन खोलेगी. कंपनी चेयरमैन मोहन बाबू करजेला ने कहा क‍ि विंग जोन को भारत लाकर हम बहुत खुश हैं. भारतीय QSR मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. शहरीकरण, बदलती खान-पान की आदतें और ग्लोबल फूड की मांग से यह मौका बहुत बड़ा है.

दूसरी त‍िमाही के शानदार नतीजे
FY26 की दूसरी त‍िमाही में कमाल के नतीजे देखने को म‍िले. सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का शानदार प्रदर्शन रहा. नेट प्रॉफिट 300% बढ़कर 3.4 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. ऑपरेशन से रेवेन्यू 158% बढ़कर 46.20 करोड़ रुपये हो गया. कुल आमदनी 49 करोड़ रुपये रही. इसके अलावा EBITDA 4.15 करोड़ रुपये रहा. टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 3.50 करोड़ रुपये रही.

क्‍या करती है कंपनी?
स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (पहले शालीमार एजेंसीज) IT सर्विसेज (आउटसोर्सिंग, डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट) और फूड एंड रेस्टोरेंट सेगमेंट में काम करती है. यह बफेलो वाइल्ड विंग्स, विंग जोन, ब्लेज केबाब्स जैसे ब्रांड चलाती है और Xora, Salud जैसे नाइटलाइफ वेन्यू भी ऑपरेट करती है. कंपनी 1981 में शुरू हुई और 2025 में नाम बदला गया. कंपनी का हेड ऑफ‍िस हैदराबाद में है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज की तरफ से पाठकों को क‍िसी भी तरह के न‍िवेश से जुड़ी सलाह नहीं दी जाती. क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश प्‍लान करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें.) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Multibagger Share

