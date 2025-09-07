शेयर बाजार का चमत्कारी स्टॉक! 1 लाख को बनाया 1.38 करोड़, जानिए कौन है ये मल्टीबैगर हीरो

शेयर बाजार में हर एक इन्वेस्टर उस स्टॉक की तलाश में रहता है, जो कम समय में बड़ी दौलत बना दे. हालांकि, ऐसा कम ही होता है कि कोई शेयर वाकई में इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दे. ऐसा ही करिश्मा लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड (Lloyds Metals & Energy Ltd.) ने किया है. इस कंपनी के शेयर ने पिछले 5 साल में ऐसी उड़ान भरी है कि 2020 में लगाया गया 1 लाख रुपये का निवेश आज 1.38 करोड़ रुपये में बदल चुका है. यानी 13,738% का हैरान कर देने वाला रिटर्न.

सितंबर 2020 में जहां कंपनी का शेयर मात्र ₹9.38 पर मिल रहा था, वहीं आज यह बढ़कर ₹1,298 प्रति शेयर तक पहुंच चुका है. यह शानदार प्रदर्शन न केवल इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींच कर रहा है बल्कि इस कंपनी को भारत के सबसे धमाकेदार मल्टीबैगर स्टॉक्स में शामिल कर रहा है.

कैसे बदली कंपनी की किस्मत?

लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी कभी भारत की स्टील और माइनिंग इंडस्ट्री का एक मामूली नाम था, लेकिन अब यह आयरन ओर से लेकर स्पॉन्ज आयरन, पैलेट्स, स्टील और पावर जैसे प्रोडक्ट्स के जरिए एक बड़ी ताकत बन चुका है. कंपनी के पास महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में भारत की सबसे बड़ी आयरन ओर खदान है. यहां से 26 MTPA की डिस्पैचेबल कैपेसिटी हासिल करने की तैयारी चल रही है.

तगड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹2,384 करोड़ रहा, जो क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर 100% की बढ़त दिखाता है. कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹642 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल 15% ज्यादा है.

* आयरन ओर से सबसे ज्यादा कमाई हुई- ₹2,089.2 करोड़

* DRI यानी स्पॉन्ज आयरन से ₹249.9 करोड़ की आय

* पावर सेल्स लगभग 45.10 मिलियन यूनिट

भविष्य की प्लानिंग

कंपनी का टारगेट FY26 तक 22 मिलियन टन आयरन ओर, 3 मिलियन टन पैलेट्स और 550k टन DRI बनाने का है. FY27 तक यह उत्पादन और भी बढ़कर 25–26 मिलियन टन तक पहुंचाने का इरादा है. साथ ही कंपनी स्टील प्रोडक्शन और BHQ ओर ऑपरेशंस भी शुरू करेगी.

सस्टेनेबिलिटी की ओर कदम

लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह EV फ्लेट्स, स्लरी पाइपलाइन्स और रिन्यूएबल पावर के जरिए टिकाऊ खनन की दिशा में भी काम कर रही है.