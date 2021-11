Multibagger Stocks 2021: 22 रुपये के शेयर ने लोगों को बना दिया करोड़पति! मिला ₹4.5 करोड़ का रिटर्न, आपने खरीदा?

नई दिल्ली: Multibagger Stocks 2021: इस साल शेयर बाजार में हलचल तेज है. बाजार कई पुराने रिकॉर्ड को तोड़ कर नई ऊंचाई पर गया है. ऐसे में, अगर आप भी शेयर बाजार (Stock market) में निवेश कर मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप पेनी स्टॉक (Penny stock) में निवेश कर सकते हैं. इन दिनों पेनी स्टॉक्स ने अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger stock return) दिया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

क्या होते हैं पेनी स्टॉक?

पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक (What is penny stock) को कहते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं और जिनका बाजार वैल्यू कम होता है. यानी इसमें आपका जोखिम (best high returns stocks)भी कम होता है. लेकिन ये स्टॉक रिटर्न के मामले में बेहतर साबित होते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जिसमें पैसे लगाकर बहुत कम समय में निवेश करोड़पति बन गए.

इस स्टॉक ने दिया जबरदस्त रिटर्न!

पेनी स्टॉक्स में फार्मा, बल्क ड्रग और फ्रेगरेंस में बिजनेस करने वाली भारत रसायन (Bharat Rasayan) एक पेनी स्टॉक्स है. इस भारत रसायन के स्टाॅक ने अपने शेयर होल्डर्स को 20 साल में 40,000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है. इस कंपनी के शेयरों (high returns stocks today) में 20 साल पहले 25,000 रुपये की निवेश करने वाले लोग आज बस इस शेयर से करोड़पति बन गए हैं.

निवेशक बने करोड़पति!

Bharat Rasayan Stock का शेयर 12 नवंबर 2001 को NSE पर 22 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था. फिर, 15 नवंबर 2021 को भारत रसायन का शेयर 10,100 रुपये पर बंद हुआ. इस हिसाब से अगर कोई निवेशक ने 12 नवंबर 2001 को Bharat Rasayan Stock में 25,000 रुपये का निवेश किया होता है तो आज उन्हें 1.14 करोड़ रुपये का रिटर्न मिलता. वहीं, अगर किसी निवेशक ने 12 नवंबर 2001 को इस केमिकल स्टॉक में 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज यह पैसा 4.5 करोड़ रुपये हो गया होता. लेकिन यह तभी मुमकिन हो पता जब निवेशक अपने निवेश को बनाए रखते.

जानिए दूसरी तिमाही का परिणाम

देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से कंपनी का एकीकृत लाभ थोड़ा नीचे आ गया है. लेकिन बावजूद इसके कंपनी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है. आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेट प्रॉफिट 35.4 प्रतिशत गिरकर 35.27 करोड़ रुपये रहा, इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 54 करोड़ रुपये था. पिछले एक साल में कंपनी के शेयर का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है.

