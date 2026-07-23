Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project: देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है. 508 किमी लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई -स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर पहला ऐसा रेलवे ट्रैक होगा, जहां 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनों के लिए हाई- स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के अनुसार, इस पूरे रूट को '2×25 kV ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम' से लैस किया जा रहा है. देश में यह टेक्निक पहली बार लाई जा रही है. इस तकनीक को विशेष रूप से तेज रफ्तार पर बिना किसी रुकावट के लगातार बिजली सप्लाई बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है.
बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बिजली की सप्लाई नेशनल पावर ग्रिड से होगी. इसे खास तरह के ग्रिड सब-स्टेशनों और 14 ट्रैक्शन सब-स्टेशनों के जरिये पूरे रूट पर बांटा जाएगा. 14 सब-स्टेशन में से 5 महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर और ठाणे डिपो में बनाए जा रहे हैं. बाकी 9 सब-स्टेशन गुजरात के वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती डिपो में होंगे. सभी सब- स्टेशन रूट के अलग-अलग हिस्से में पावर सप्लाई करेंगे. ट्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने पर बिजली ट्रांसफर हो जाएगी और यात्रियों को इसका पता भी नहीं चलेगा.
बिना रुकावट के बिजली सप्लाई के लिए 31 स्विचिंग पोस्ट और स्टेशनों व सिग्नलिंग सिस्टम के लिए 16 डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशन बनाए जा रहे हैं. बुलेट ट्रेनों को दौड़ाने के लिए डिपो समेत कुल 1,125 ट्रैक किमी के दायरे में ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर का नेटवर्क बिछाया जा रहा है. इस नेटवर्क को संभालने के लिए करीब 22,000 स्टील के खंभे (मास्ट) और 25,700 से ज्यादा कैंटिलीवर असेंबली लगाई जा रही हैं. ये खंभे 10.5 मीटर से 14.5 मीटर तक ऊंचे होंगे. 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के लिए हर तार को बिल्कुल सटीक मैकेनिकल टेंशन के साथ लगाया जाता है.
सिक्योरिटी को लेकर भी इस प्रोजेक्ट में तकनीक का बेजोड़ इस्तेमाल किया जा रहा है. पूरे कॉरिडोर को भूकंप के खतरों से बचाने के लिए 28 'अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन सीस्मोमीटर' भूकंप रोधी सेंसर्स लगाए जा रहे हैं. ये सेंसर्स भूकंपीय गतिविधियों आते ही कुछ सेकंड में इसे भांप लेंगे और ऑटोमैटिक सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिव कर देंगे और बुलेट ट्रेन को तुरंत रोक दिया जाएगा. 22 सीस्मोमीटर हाई-स्पीड कॉरिडोर के सब-स्टेशनों और स्विचिंग पोस्टों पर लगाए जाएंगे, जबकि 6 अतिरिक्त सीस्मोमीटर महाराष्ट्र और गुजरात के भूकंप संभावित क्षेत्रों में होंगे.