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ब‍िना रुकावट होगी ब‍िजली सप्‍लाई, बुलेट ट्रेन के लिए तैयार हो रहा हाई-स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम; 320 की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन

MAHSR Corridor: मुंबई-अहमदाबाद हाई -स्पीड रेल कॉरिडोर पहला ऐसा रेलवे ट्रैक होगा, जहां 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनों के लिए हाई- स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 23, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:14 AM IST
ब‍िना रुकावट होगी ब‍िजली सप्‍लाई, बुलेट ट्रेन के लिए तैयार हो रहा हाई-स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम; 320 की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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