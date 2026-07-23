Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project: देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्‍ट ट्रांसपोर्टेशन सेक्‍टर में नया इत‍िहास लिखने के लिए तैयार है. 508 किमी लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई -स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर पहला ऐसा रेलवे ट्रैक होगा, जहां 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनों के लिए हाई- स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के अनुसार, इस पूरे रूट को '2×25 kV ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम' से लैस किया जा रहा है. देश में यह टेक्‍न‍िक पहली बार लाई जा रही है. इस तकनीक को विशेष रूप से तेज रफ्तार पर बिना किसी रुकावट के लगातार बिजली सप्‍लाई बनाए रखने के लि‍ए डिजाइन किया गया है.