/Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: 2027 में दौड़ेगी भारत की पहली हाई-स्पीड ट्रेन, अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी अपडेट; जानें पूरा रूट और टाइमिंग

First bullet train ride by 2027 : केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को घोषणा की कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला ऑपरेशनल सेक्शन वर्ष 2027 में शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब 80% से अधिक पूरा हो चुका है और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.
गुजरात के साणंद में CG Semi की OSAT फैसिलिटी के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी और हर सेक्शन को क्रमवार चालू किया जाएगा.
रेल मंत्री के अनुसार, पहले चरण में सूरत–बिलिमोरा सेक्शन को 2027 में शुरू किया जाएगा. इसके बाद अन्य सेक्शन इस क्रम में खोले जाएंगे:
वापी–सूरत
वापी–अहमदाबाद
अहमदाबाद–ठाणे
अंत में अहमदाबाद–मुंबई
उन्होंने कहा कि परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
ये भारत का पहला डेडिकेटेड हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर होगा
इसे जापान की शिंकानसेन (Shinkansen) तकनीक से विकसित किया जा रहा है
कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर होगी
कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं
यात्रा समय घटकर लगभग 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा
ऑपरेशनल स्पीड: 320 किमी/घंटा
डिजाइन स्पीड: 350 किमी/घंटा
भारत में पहली बार J-Slab बैलास्टलेस ट्रैक तकनीक का उपयोग
20,000 से अधिक ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मास्ट लगाए जा रहे हैं
2×25 kV ट्रैक्शन सिस्टम का उपयोग
12 ट्रैक्शन सबस्टेशन और अन्य पावर सबस्टेशन विकसित किए जा रहे हैं
साबरमती, सूरत और ठाणे में तीन डिपो बनाए जा रहे हैं
सरकार ने भविष्य के लिए करीब 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान की है. इनकी कुल लंबाई लगभग 4,000 किलोमीटर होगी. इन पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है.
दिल्ली–वाराणसी: 3 घंटे 50 मिनट
वाराणसी–पटना–सिलीगुड़ी: 2 घंटे 55 मिनट
चेन्नई–बेंगलुरु: 1 घंटा 13 मिनट
बेंगलुरु–हैदराबाद: 2 घंटे
चेन्नई–हैदराबाद: 2 घंटे 55 मिनट
मुंबई–पुणे: 48 मिनट
पुणे–हैदराबाद: 1 घंटा 55 मिनट
सरकार का कहना है कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विकास की नींव रखेगा और आने वाले समय में देश के बड़े शहरों को तेज, आधुनिक और विश्वस्तरीय रेल कनेक्टिविटी से जोड़ेगा.