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Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: 2027 में दौड़ेगी भारत की पहली हाई-स्पीड ट्रेन, अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी अपडेट; जानें पूरा रूट और टाइमिंग

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब 80% से अधिक पूरा हो चुका है और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 04, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:59 PM IST
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: 2027 में दौड़ेगी भारत की पहली हाई-स्पीड ट्रेन, अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी अपडेट; जानें पूरा रूट और टाइमिंग
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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