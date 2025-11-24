मुंबई एयरपोर्ट की नई उड़ान! एक दिन में 1036 फ्लाइट्स हैंडल कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Mumbai Airport : मुंबई एयरपोर्ट ने 21 नवंबर को सिंगल रनवे पर काम करते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. यहां एक ही रनवे पर कुल 1,036 टेक-ऑफ और लैंडिंग हुईं. यानी हर 100 सेकंड से भी कम समय में एक फ्लाइट उड़ान भर रही थी या लैंड कर रही थी. इस रिकॉर्ड की वजह से मुंबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट बन गया है, क्योंकि अन्य बड़े एयरपोर्ट- जैसे दिल्ली, लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क में दो या उससे ज्यादा रनवे होते हैं जो एक साथ चलते हैं.

11 नवंबर 2023 का रिकॉर्ड टूटा

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (CSMIA) का पिछला रिकॉर्ड 11 नवंबर 2023 को बनाया गया था, जब यहां 1,032 विमान मूवमेंट हुए थे. इनमें 755 घरेलू और 281 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल थीं. इन सभी में से 520 आगमन और 516 प्रस्थान की उड़ानें थीं.

21 नवंबर 2025 को CSMIA पर कुल 1,70,488 यात्रियों ने आवाजाही की. इनमें से 1,21,527 यात्री घरेलू रूट पर थे, जबकि 48,961 यात्री अंतरराष्ट्रीय रूट पर यात्रा कर रहे थे. ये आंकड़ा एयरपोर्ट के अब तक के सबसे अधिक एक-दिवसीय यात्री ट्रैफिक- 1,70,516 (11 जनवरी 2025) के बेहद करीब है. इस दिन मुंबई में 86,443 यात्री आए और 84,045 यात्री रवाना हुए थे. भारत में अब भी दिल्ली एयरपोर्ट सबसे व्यस्त माना जाता है. यहां रोजाना औसतन 1300 विमान मूवमेंट होते हैं.

इन रूट पर रही डिमांड

21 नवंबर 2025 को CSMIA पर दर्ज हुई यात्रा में घरेलू रूट्स में सबसे ज्यादा यात्री दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता रूट पर दिखे. वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में दुबई, अबू धाबी, लंदन हीथ्रो, दोहा और जेद्दा जैसे डेस्टिनेशन की डिमांड सबसे अधिक रही. हालांकि मुंबई एयरपोर्ट में दो रनवे हैं, लेकिन दोनों को एक साथ ऑपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं.

2017 तक, लंदन का गैटविक एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त सिंगल रनवे था, वहां प्रति घंटे करीब 55 विमान मूवमेंट होते थे. दिन के समय यह अब भी सबसे व्यस्त सिंगल रनवे माना जाता है. लेकिन रात के समय उड़ानों पर प्रतिबंध के कारण इसके कुल दैनिक मूवमेंट लगभग 780–800 रह जाते हैं. ये CSMIA से कम हैं. एयरपोर्ट के मुताबिक, अपग्रेडेड एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर (AOCC) ने पर्दे के पीछे रियल-टाइम मॉनिटरिंग और अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय को भी और मजबूत किया है.