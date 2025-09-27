Advertisement
Mumbai Airport: 50 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, इस देश से आए सबसे अधिक पैसेंजर

पिछले तीन सालों में, मुंबई एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या हर साल लगभग 21% की दर से बढ़ी है. इसका मतलब है कि विदेशी यात्रियों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है. ये साफ दिखाता है कि मुंबई अब वैश्विक मानचित्र पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण शहर बनता जा रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:36 PM IST
Mumbai Airport : मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (CSMIA) ने जनवरी से अगस्त 2025 के बीच 50 लाख से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सर्विस दी है. ये आंकड़ा एयरपोर्ट की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी और विदेशी यात्रियों में बढ़ती रुचि को दर्शाता है. इस साल जनवरी से अगस्त के बीच, मुंबई एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 50 लाख से अधिक रही, जबकि पिछले साल इसी समय ये संख्या 48 लाख थी. ये लगातार बढ़ती अंतरराष्ट्रीय यात्रा का संकेत देता है.

UAE से सबसे ज्यादा यात्री मुंबई आए

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जनवरी 2025 और अगस्त 2025 के बीच में सबसे ज्यादा लगभग 15 लाख यात्री आए. इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (3.8 लाख) और थाईलैंड (3.2 लाख) ने सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का योगदान दिया.

 कनेक्टिविटी और मजबूत हुई

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, अप्रैल 2024 और 2025 के बीच CSMIA ने अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ाया और सात नए मार्ग जोड़े. इनमें अल-फ़ुजैरा, ताशकंद, क्राबी, अल्माटी, अम्मान, मैनचेस्टर और त्बिलिसी शामिल हैं. इन नए मार्गों के जुड़ने से मुंबई अब 55 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से सीधे जुड़ा हुआ है और उसकी कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है.

जबरदस्त ग्रोथ 

जनवरी से अगस्त 2025 के बीच अंतरराष्ट्रीय आगमन 50 लाख से ज्यादा हो गया है, जबकि 2024 में ये संख्या 48 लाख और 2023 में 41 लाख थी. अगस्त 2025 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में CSMIA ने कुल 82.4 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का स्वागत किया है. जनवरी 2025 एक खास महीना रहा, जिसमें 6.9 लाख अंतरराष्ट्रीय लोग आए. ये जनवरी 2022 की तुलना में 415% की जबरदस्त ग्रोथ है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

mumbai airport

