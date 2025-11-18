Mumbai CNG crisis: मुंबई में कब खत्म होगा CNG संकट? MGL ने बताया ऑटो-टैक्सी चालकों को कब मिलेगी राहत

मुंबई में एक प्रमुख CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण आपूर्ति बाधित होने से महानगर और आसपास के क्षेत्रों में CNG पंपों पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लंबी कतारें देखी गईं. महानगर गैस लिमिटेड (MGL) द्वारा संचालित पंपों सहित अधिकांश CNG पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं हैं.
Mumbai CNG crisis: सपनों के शहर मुंबई में समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. लेकिन CNG संकट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. मुंबई में एक प्रमुख CNG (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण आपूर्ति बाधित होने से महानगर और आसपास के क्षेत्रों में CNG पंपों पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लंबी कतारें देखी गईं. महानगर गैस लिमिटेड (MGL) द्वारा संचालित पंपों सहित अधिकांश CNG पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं हैं. इनमें काली-पीली टैक्सियों और ऑटोरिक्शा की संख्या अधिक रही है.
रविवार को आई थी खराबी
सोमवार यानी 17 नवंबर को भी एक प्रमुख गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र में CNG सप्लाई बाधित हो गई थी. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के चेंबूर प्लांट की मुख्य गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने और महानगर गैस लिमिटेड (MGL) के वडाला स्टेशन को सप्लाई बाधित होने के बाद रविवार दोपहर MMR के सभी 486 सीएनजी ईंधन भरने वाले स्टेशनों पर ऑपरेशन अचानक ठप हो गया. ऑटो, टैक्सी, बसें और उबर व ओला जैसी एग्रीगेटर कैब के साथ-साथ CNG से चलने वाली 5 लाख से ज्यादा निजी कारें भी प्रभावित हुईं हैं.
इस गड़बड़ी के कारण शहर भर के CNG पंपों पर लंबी कतारें लग गईं और घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है. काली-पीली टैक्सियों और ऑटोरिक्शा के कई ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें सामान्य 15 से 30 मिनट की तुलना में तीन से चार घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है.
कौन-कौन से स्थान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए?
MGL ने बताया कि इस संकट के कारण मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के CNG स्टेशनों को आपूर्ति ठप हो गई है, जिनमें सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों को सर्विस प्रदान करने वाले पंप भी शामिल हैं.
मरम्मत कार्य जारी
महानगर गैस लिमिटेड ने बताया था कि अभी मरम्मत कार्य जारी है और 18 नवंबर दोपहर तक सप्लाई बहाल करने की उम्मीद है. लेकिन ऐसा नहीं जो पाया है. MGL ने ये भी बताया था कि GAIL की मुख्य गैस पाइपलाइन को ट्रॉम्बे स्थित RCF परिसर के अंदर नुकसान पहुंचा है. इसी वजह से MGL के वडाला वाले सिटी गेट स्टेशन (CGS) पर गैस सप्लाई रुक गई है. वे घरों में मिलने वाली PNG गैस की सप्लाई को बिना रोके जारी रख रहे हैं. हालांकि मरम्मत का काम जारी है और 18 नवंबर 2025, दोपहर तक गैस सप्लाई ठीक होने की उम्मीद है.