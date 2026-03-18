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दिल्ली, मुंबई, कोलकाता...किस शहर में रहने के लिए करना पड़ता है सबसे ज्यादा खर्च, कौन सा सबसे सस्ता ?

India Most Expensive City: बढ़ती महंगाई के साथ रहने का खर्च भी बढ़ रहा है. खाना-पीना, रहना,किराया सबका खर्च बढ़ रहा है. आपके रहने का खर्च इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस शहर में रहते हैं. शहर के हिसाब से रहने-खाने का बजट बदल जाता है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 18, 2026, 09:46 PM IST
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दिल्ली, मुंबई, कोलकाता...किस शहर में रहने के लिए करना पड़ता है सबसे ज्यादा खर्च, कौन सा सबसे सस्ता ?

India Living Cost: बढ़ती महंगाई के साथ रहने का खर्च भी बढ़ रहा है. खाना-पीना, रहना,किराया सबका खर्च बढ़ रहा है. आपके रहने का खर्च इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस शहर में रहते हैं. शहर के हिसाब से रहने-खाने का बजट बदल जाता है. मेट्रो सिटी में जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो छोटे शहरों में महंगाई कम है. Numbeo के मार्च 2026 के डेटा के मुताबिक भारत में एक सिंगल व्यक्ति की लिविंग कॉस्ट करीब 27300 रुपये प्रति महीना तक पहुंच गया है, जिसमें रेंट शामिल नहीं है. इसी तरह से एक फैमिली का खर्च 98000 रुपये प्रति महीने तक पहुंच जाता है.  

किस शहर में रहना सबसे महंगा 

कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में रहना सबसे ज्यादा खर्चीला है, जबकि कोलकाता बड़े महानगरों में सबसे किफायती है. रिपोर्ट के मुताबिक एक सिंगल व्यक्ति को मुंबई में रहने के लिए 30000 से 60000 रुपये का खर्च करना पड़ता है. आसमान छू रहा मकान किराया इसकी सबसे बड़ी वजह है.मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां रहने के लिए हर महीने एक व्यक्ति को 22000 से 50000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. किराए के अलावा महंगा खान-पान लोगों के लिविंग कॉस्ट को बढ़ा रहा है. 

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किस शहर में रहने के लिए कितना खर्च   

रिपोर्ट में देश के प्रमुख शहरों  की जिक्र किया गया है, जिसमें रेंट के अलावा बाकी खर्चों को शामिल करते हुए रहने के खर्च का आंकलन किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक...

1. मुंबई में रहने के लिए एक व्यक्ति को 30000 से 60000 रुपये प्रति माह. 
2. दिल्ली में रहने के लिए 22000 से 50000 रुपये प्रति माह.  
3. पुणे में रहने के लिए 25000-45000 रुपये प्रति माह.  
4. बेंगलुरु में 20000 से 50000 रुपये प्रति माह.  
5. हैदराबाद में 12000 से 50000 रुपये प्रति माह. 
6. चेन्नई में 15000 से 50000 रुपये प्रति माह.  
7. कोलकाता में 20000 से 40000 रुपये प्रति माह .   

किस पर कितना खर्च करते हैं लोग ? 

रिपोर्ट के मुताबिक एक आम आदमी अपने मंथली खर्च में सबसे ज्यादा रेंट पर खर्च करता है. रिपोर्ट के मुताबित 1BHK फ्लैट 14000 रुपये, दूध पर 61 रुपये प्रति लीटर, ब्रेड पर 39 रुपये, चावल पर 56 रुपये प्रति किलो,  बाहर खाने पर 200 से 1050 रुपये. ट्रांसपोर्ट पर 800 रुपये और पेट्रोल पर 102 रुपये प्रति लीटर खर्च करता है.   

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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