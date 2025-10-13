Advertisement
trendingNow12959912
Hindi Newsबिजनेस

मुंबई में ऑफिस स्पेस की बढ़ी डिमांड, किराए में 11 फीसदी की छलांग, घर खरीदारों की डिमांड भी हाई

  भारत का रियल एस्टेट डिमांड हाई पर है. रेजिडेंशियल सेल्स मार्केट में बूम कर रहा है. लोग घर खरीद रहे है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 13, 2025, 03:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई में ऑफिस स्पेस की बढ़ी डिमांड, किराए में 11 फीसदी की छलांग, घर खरीदारों की डिमांड भी हाई

Real Estate:  भारत का रियल एस्टेट डिमांड हाई पर है. रेजिडेंशियल सेल्स मार्केट में बूम कर रहा है. लोग घर खरीद रहे है. सिर्फ रहने के लिए घर ही नहीं बल्कि काम के लिए ऑफिस स्पेस की भी मांग में भारी तेजी आई है.  ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में रियल एस्टेट डिमांड टॉप पर है. 

मुंबई में रियल एस्टेट की बढ़ी डिमांड  

 मुंबई 2025 की तीसरी तिमाही में शीर्ष पर रहा है. इसके साथ ही, शहर में औसत ऑफिस रेंट में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई. नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में मुंबई भारत में रेजिडेंशियल सेल्स में शीर्ष पर रहा, जहां देश भर में सबसे अधिक 24,706 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में कहा गया कि यह प्रदर्शन अंतिम उपभोक्ता की ओर से आ रही लगातार स्थिर मांग को दिखाता है. मुंबई में औसत घरों की कीमतों में अच्छी वृद्धि देखी गई, जो 2025 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत थी, इसका कारण 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली संपत्तियों की मांग थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई की मार्केट में नई लॉन्चिंग में नरमी आई है, और यह सालाना आधार पर 19 प्रतिशत घटकर 19,145 यूनिट्स रह गई.  इसकी वजह डेवलपर्स की ओर से एग्जीक्यूशन पर अधिक ध्यान देना है.  

ऑफिस रेंट कितना बढ़ा 

ऑफिस रेंट में हुई वृद्धि दिखाती है कि मुंबई में प्रीमियम ग्रेड के ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ रही है और यह लगातार 13वीं तिमाही है, जब ऑफिस स्पेस में सालाना आधार पर स्थिर वृद्धि देखने को मिली है. मुंबई की ऑफिस स्पेस वॉल्यूम वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में 0.18 मिलियन स्क्वायर मीटर रही है. इसमें सालाना आधार पर 27 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है.  आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

real estate

Trending news

श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
Rajya Sabha Election:
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
Election Comission
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
Cold Cough Syrup Case
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
fish
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
Tejas Mk1A Specialty
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
Supreme Court News
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया