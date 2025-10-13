मुंबई में ऑफिस स्पेस की बढ़ी डिमांड, किराए में 11 फीसदी की छलांग, घर खरीदारों की डिमांड भी हाई

Real Estate: भारत का रियल एस्टेट डिमांड हाई पर है. रेजिडेंशियल सेल्स मार्केट में बूम कर रहा है. लोग घर खरीद रहे है. सिर्फ रहने के लिए घर ही नहीं बल्कि काम के लिए ऑफिस स्पेस की भी मांग में भारी तेजी आई है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में रियल एस्टेट डिमांड टॉप पर है.

मुंबई में रियल एस्टेट की बढ़ी डिमांड

मुंबई 2025 की तीसरी तिमाही में शीर्ष पर रहा है. इसके साथ ही, शहर में औसत ऑफिस रेंट में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई. नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में मुंबई भारत में रेजिडेंशियल सेल्स में शीर्ष पर रहा, जहां देश भर में सबसे अधिक 24,706 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है.

रिपोर्ट में कहा गया कि यह प्रदर्शन अंतिम उपभोक्ता की ओर से आ रही लगातार स्थिर मांग को दिखाता है. मुंबई में औसत घरों की कीमतों में अच्छी वृद्धि देखी गई, जो 2025 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत थी, इसका कारण 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली संपत्तियों की मांग थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई की मार्केट में नई लॉन्चिंग में नरमी आई है, और यह सालाना आधार पर 19 प्रतिशत घटकर 19,145 यूनिट्स रह गई. इसकी वजह डेवलपर्स की ओर से एग्जीक्यूशन पर अधिक ध्यान देना है.

ऑफिस रेंट कितना बढ़ा

ऑफिस रेंट में हुई वृद्धि दिखाती है कि मुंबई में प्रीमियम ग्रेड के ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ रही है और यह लगातार 13वीं तिमाही है, जब ऑफिस स्पेस में सालाना आधार पर स्थिर वृद्धि देखने को मिली है. मुंबई की ऑफिस स्पेस वॉल्यूम वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में 0.18 मिलियन स्क्वायर मीटर रही है. इसमें सालाना आधार पर 27 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है. आईएएनएस