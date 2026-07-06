/मुंबई में बारिश का लॉकडाउन! रेलवे की 16 ट्रेनें कैंसिल, ₹7000 करोड़ में बनी पुणे-एक्सप्रेसवे भी बंद, एयरलाइंस की उड़ानें रद्द

Mumbai Rain Update: मुंबई की बारिश आफत बनती जा रही है. महाराष्ट्र के कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है. सड़कें पानी से लबालब भरी है. घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. रेल की पटरियां पानी में डूबी पड़ी हैं. मुंबई आने-जाने वाली ट्रेनें कैंसिल की जा रही है, लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर असर दिख रहा है. मुंबई-पुणे का ट्रैफिक पूरी तरह से ठप पड़ गया है. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है. मुंबई की बारिश ने रेल, हवाई, सड़क तीनों यातायात के साधनों पर फुलस्टॉप लगा दिया है.
महाराष्ट्र में लगातार बारिश से मुंबई-पुणे रेल रूट बंद हो गया है.करजात-लोनावला के भोर घाट सेक्शन पर दो जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से इस रूट को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा है. इतना ही नहीं मुंबई आने-जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई है. मुंबई की लाइफलाइन कहलाने वाली लोकल ट्रेनों की रफ्तार थम गई है.
रेलवे ने भारी बारिश के बीच रेल यातायात को ठप कर दिया है. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मुंबई जाने वाली दर्जनों ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है. कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है, कुछ रीशेड्यूल किए गए हैं, तो कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से किया गया है.
1. सीएसएमटी – पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस (22105)
2. पुणे जंक्शन – सोलापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (12169)
3. सोलापुर – पुणे जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस (12170)
4. पुणे – सीएसएमटी इंद्रायणी एक्सप्रेस (22106)
5. पुणे – सीएसएमटी इंटरसिटी एक्सप्रेस (12127)
6. सीएसएमटी – पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस (12128)
7. पुणे – सीएसएमटी डेक्कन एक्सप्रेस (11007)
8. सीएसएमटी – पुणे डेक्कन एक्सप्रेस (11008)
9. पुणे – सीएसएमटी डेक्कन क्वीन (12124)
10. सीएसएमटी – पुणे डेक्कन क्वीन (12123)
11. पुणे – सीएसएमटी प्रगति एक्सप्रेस (12126)
12. सीएसएमटी – पुणे प्रगति एक्सप्रेस (12125)
13. पुणे – सीएसएमटी सिंहगढ़ एक्सप्रेस (11010)
14. सीएसएमटी – पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस (11009)
15. सीएसएमटी – धुले एक्सप्रेस (11015)
16. धुले – सीएसएमटी एक्सप्रेस (11012)
भारी बारिश के चलते मुंबई-पुणे एक्सप्रेस का बुरा हाल देखने को मिल रहा है. 6695 करोड़ रुपये की भारी लागत से तैयार इस एक्सप्रेस वे को भारी बारिश के चलते बंद करना पड़ा है. बारिश के बीच लैंडस्लाइड के चलते इस एक्सप्रेसवे को बंद करना पड़ा है. सोमवार की सुबह एक्सप्रेसवे पर खंडारा एक्जिट के पास भारी लैंडस्लाइड के चलते यहां आवाजाही बंद करनी पड़ी. 1 मई, 2026 को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का बहुप्रतीक्षित 'मिसिंग लिंक' (Missing Link) खोला गया. 13.3 किलोमीटर लंबा 'मिसिंग लिंक' इस एक्सप्रेसवे का अहम हिस्सा है, लेकिन पहली ही बारिश में इसकी पोल खुल गई. एमएसआरडीसी के अधिकारियों के अनुसार भूस्खलन का मलबा साफ होने तक रास्ते बंद रहेंगे.
सिर्फ ट्रेनें और एक्सप्रेसवे ही बंद नहीं हुए हैं, भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो मुंबई-पुणे की यात्रा फिलहाल बिल्कुल भी न करें. पुराना हाईवे भी बंद किया गया. यानी भारी बारिश के बीच मुंबई पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो गया है.
मुंबई में भारी बारिश और रेड अलर्ट के बीच एयरपोर्ट पर पानी भर गया है. दर्जनों फ्लाइटें कई घंटों की देरी से उड़ान भर रही है. विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई विमानों पर अस्थायी रोक लगा दिया गया है. चार फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, जबकि 13 को डायवर्ट कर दिया गया. दिल्ली-मुंबई, मुंबई-इंदौर, इंदौर-मुंबई और मुंबई-दिल्ली रूट पर 13 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी गई है.
#WATCH | Maharashtra: A major landslide occurred on the Missing Link section of the Mumbai–Pune Expressway near the Khandala Exit. Consequently, the Mumbai-bound lane has been completely closed.
According to preliminary information, no casualties have been reported. Efforts are… pic.twitter.com/pRUSGhHabx
— ANI (@ANI) July 6, 2026