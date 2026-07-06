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मुंबई में बारिश का लॉकडाउन! रेलवे की 16 ट्रेनें कैंसिल, ₹7000 करोड़ में बनी पुणे-एक्सप्रेसवे भी बंद, एयरलाइंस की उड़ानें रद्द

Mumbai Rain Red Alert: मुंबई की बारिश आफत बनती जा रही है. रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया है. लैंडस्लाइड के चलते मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे बंद करना पड़ा है. एयरलाइंस ने कई फ्लाइटें कैंसिल कर दी है, कईयों को डायवर्ट कर दिया गया.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 06, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:23 AM IST
मुंबई में बारिश का लॉकडाउन! रेलवे की 16 ट्रेनें कैंसिल, ₹7000 करोड़ में बनी पुणे-एक्सप्रेसवे भी बंद, एयरलाइंस की उड़ानें रद्द
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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