मुंबई हाउसिंग मार्केट में बूम! नवरात्रि में रजिस्ट्रेशन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

नवरात्रि के दौरान रजिस्ट्रेशन से रेवेन्यू पिछले वर्ष 502 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 587 करोड़ रुपये हो गया है. इसमें 17% की ग्रोथ हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:50 PM IST
Mumbai’s Property Boom: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लिए सितंबर महीना 'जबरदस्त' साबित हुआ है. ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक के मुताबिक, इस नवरात्रि में मुंबई शहर के हाउसिंग मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ हुई है. महाराष्ट्र सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन में रिकॉर्ड ग्रोथ हुई. नाइट फ्रैंक के आंकड़ों से पता चला है कि नवरात्रि के दौरान रजिस्ट्रेशन बढ़कर 6,238 हो गए हैं जो 2024 में 5,199 से 20% अधिक है. इसके अलावा, एवरेज डेली रजिस्ट्रेशन भी पिछले वर्ष 578 से बढ़कर इस वर्ष 624 प्रतिदिन हो गए हैं.

रेवेन्यू में उछाल

नवरात्रि के दौरान रजिस्ट्रेशन से रेवेन्यू पिछले वर्ष 502 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 587 करोड़ रुपये हो गया है. इसमें 17% की ग्रोथ हुई है.

यह भी पढ़ें : दिल्ली-NCR हाउसिंग मार्केट की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 24% की सालाना बढ़ोतरी

10 सालों में सबसे अच्छा रहा सितंबर

सितंबर 2025 में कुल मिलाकर 12,070 रजिस्ट्रेशन हुए, जिससे यह एक दशक का सबसे अच्छा सितंबर बन गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि श्राद्ध (7-21 सितंबर) का समय जल्दी खत्म होने और नवरात्रि (22 सितंबर-1 अक्टूबर) के समय के कारण इस महीने में खरीदारी की सबसे ज्यादा रही है. श्राद्ध के दौरान जिसे आमतौर पर शांत समय (शुभ काम नहीं होता है) माना जाता है. इस दौरान भी रजिस्ट्रेशनपिछले वर्ष के 3,216 से बढ़कर 3,368 हो गए हैं. इसी अवधि में राजस्व 265 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

बढ़ा है भरोसा 

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और MD शिशिर बैजल ने कहा कि मुंबई का हाउसिंग मार्केट एक बार फिर अपनी मजबूती साबित कर चुका है. नवरात्रि 2025 के दौरान 6,238 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी है और हाल के वर्षों का सबसे बेहतरीन परफॉरमेंस रहा है. ये उछाल स्थिर ब्याज दरों, अफ्फोर्डेबिलिटी और हाल ही में हुए GST में बदलाव के कारण संभव हुआ है. ये दर्शाता है कि घर खरीदारों का विश्वास अब भी मजबूत बना हुआ है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Mumbai’s Property Boom

;