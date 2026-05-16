जब युद्ध, अकाल और अमेरिकी दबाव से जूझ रहा था भारत, इस मुस्लिम ने देश के लिए दान कर दिया था 5000 KG सोना

Gold Donation : ईरान युद्ध की वजह से देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह तेल और गैस का आयात प्रभावित हो रहा है, जिससे LPG, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. सरकार ने लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील की है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सका. सोना हमेशा से संकट का साथी बना है. जब-जब देश संकट में फंसा है, सोना सबसे बड़ा सहारा बना है. आज सरकार लोगों ने सोना नहीं खरीदने की अपील कर रही है, लेकिन एक दौर वो भी आया था जब सरकार ने लोगों ने देश के लिए सोना दान करने की अपील की थी. उस वक्त आम से लेकर खास देश के लिए आगे आए थे. आज कहानी एक ऐसे ही मुस्लिम की, मुश्किल वक्त में देश के लिए 5000 किलो सोना दान किया था.

1965 आर्थिक संकट में फंस गया था भारत

1965 में पाकिस्तान से 21 दिनों तक युद्ध चला था. देश को अकाल का सामना करना पड़ा था. भारत भारी खाद्यान संकट से जूझ रहा था. अमेरिका भारत को खाद्यान आपूर्ति रोक देने की धमकी दे रहा था. संकट से जूझ रहे देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों को एक वक्त का भोजन छोड़ देने के लिए कहा. प्रधानमंत्री की अपील पर चित्तौड़गढ़, राजस्थान के लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में उनके वजन के बराबर लगभग 56.8 किलोग्राम सोना देश को दान करने के लिए इकट्ठा किया.

भारत के लिए दान किया था सोना

साल 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की आर्थिक सेहत बिगड़ गई थी. खजाने में पैसा कम हो रहा था , आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो रही थी. इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार ने लोगों से सोना दान करने की अपील की. उस समय हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने देश के लिए अपने खजाने से 5 टन सोना दान किया. निजाम मीर उस्मान अली खान की गिनती देश ही नहीं दुनिया के रईसों में होती थी. उनके पास बेहिसाब सोना, चांदी, बेशकीमती हीरे थे. जितनी दौलत को लेकर चर्चा होती थी, उतनी ही उनकी कंजूसी को लेकर बातें होती थी.

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देश का सबसे अमीर शख्स, अथाह दौलत का मालिक

हैदराबाद के आखिरी निजाम, मीर उस्मान अली खान के पास अथाह हौलत थी. साल 1930 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था. उनके पास 230 अरब डॉलर की संपत्ति है, जिसे आज के हिसाब से देखें तो करीब 2,20,77,94,15,00,000 रुपये के करीब है. उनके पास हीरे-सोने-चांदी, नीलम-पुखराज जैसे रत्नों का भंडार था. उनके पास इतना सोना था कि सोने की ईंटों से लदा ट्रक बगीचे में खड़े रहते थे.

5000 किलो सोना दान करने की असली कहानी

निजाम मीर उस्मान अली खान से मिलने खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे थे. दोनों की एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि निजाम ने दान किया है, लेकिन एक RTI के जरिए इसकी असली कहानी सामने आई. दरअसल मीर उस्मान अली खान ने ये सोना तब नेशनल डिफेंस गोल्ड स्कीम में निवेश किया था. उन्होंने उस वक्त ये सोना गोल्ड बांड में निवेश किया था, जिसकी कीमत उस समय 50 लाख रुपये थी. इस गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिए उन्हें 6.5 फीसदी ब्याज दर के हिसाब इंटरेस्ट मिला था. देश के आर्थिक संकट के दौर में उस वक्त तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने भी 125 किलो सोना दान में दिया था.

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