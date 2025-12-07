Mutual Fund Equity Investment: म्यूचुअल फंड इक्‍व‍िटी इनवेस्‍टमेंट में नवंबर में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसका कारण बाजार का पॉज‍िट‍िव र‍िस्‍पांस और निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत होना है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के डेटा के अनुसार पिछले महीने म्यूचुअल फंड्स ने इक्‍व‍िटी मार्केट में 43,465 करोड़ रुपये का न‍िवेश क‍िया है. यह अक्टूबर में दर्ज क‍िये गए 20,718 करोड़ रुपये के निवेश से करीब दोगुना है. बाजार नियामक के डेटा के अनुसार म्यूचुअल फंड्स ने पूरे महीने लगातार शेयर बाजार में इक्‍व‍िटी में इनवेस्‍टमेंट क‍िया है. केवल दो दिन ही निकासी की है, जिसमें 2,473 करोड़ रुपये की बिक्री की गई थी.

म्यूचुअल फंड डेट सेगमेंट में भारी बिकवाली

म्यूचुअल फंड्स (MF) की तरफ से मजबूत और स्थिर खरीदारी ने पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को बेहतर बनाने में मदद की और बेंचमार्क सूचकांक में तेजी लाने में योगदान दिया. शेयरों में निवेश में बढ़ोतरी के बावजूद, म्यूचुअल फंड डेट सेगमेंट में भारी बिकवाली कर रहे हैं. नवंबर में डेट फंडों से शुद्ध निकासी बढ़कर 72,201 करोड़ रुपए हो गई, जबकि अक्टूबर में यह 12,771 करोड़ रुपए थी. घरेलू इनवेस्‍टमेंट में तेज बढ़त ऐसे समय पर देखी जा रही है, जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिये निवेश करने का चलन बढ़ रहा है.

एसआईपी इनफ्लो ऑल-टाइम हाई 29529 करोड़ पर

अक्टूबर में एसआईपी इनफ्लो अपने ऑल-टाइम हाई 29,529 करोड़ रुपये पर था, जो कि सितंबर में 29,361 करोड़ रुपये पर था. जानकारों का कहना है कि पैसा का यह लगातार फ्लो, खासतौर से एसआईपी में, मार्केट स्‍टेब‍िल‍िटी के बावजूद अनुशासित निवेशक व्यवहार को दर्शाता है. उनका मानना ​​है कि इस तरह के निरंतर योगदान ने म्यूचुल फंड इंडस्ट्री की कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों का विस्तार करने और इक्विटी बाजारों को मजबूती प्रदान करने में मदद की है.

इक्‍व‍िटी में मजबूत बना हुआ है व‍िश्‍वास

जानकारों ने आगे कहा कि इक्‍व‍िटी में व‍िश्‍वास मजबूत बना हुआ है, लेकिन अन‍िश्‍च‍ित ग्‍लोबल माहौल को देखते हुए कुछ निवेशक धीरे-धीरे डेट-केंद्रित योजनाओं और सोने की ओर रुख कर रहे हैं. यह रुझान मैच्‍योर निवेशक आधार की तरफ इशारा करता है, जो लॉन्‍ग टर्म वैल्थ-क्रिएशन पॉल‍िसी को र‍िस्‍क मैनेजमेंट के साथ संतुलित करता है, जबकि म्यूचुअल फंड इक्‍व‍िटी मार्केट की तेजी को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते रहते हैं.