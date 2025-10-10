Advertisement
म्यूचुअल फंड SIP इनफ्लो सितंबर में 4 प्रतिशत बढ़ा, 29361 करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा

Share Market Tips: हाल‍िया आंकड़ों से यह साफ है क‍ि लोग एसआईपी (SIP) में न‍िवेश बढ़ा रहे हैं. एसपीआई में न‍िवेश बढ़ने से फोलियो की संख्या 25 करोड़ के आंकड़े को पार कर 25.19 करोड़ पर पहुंच गई है. 

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:30 PM IST
Mutual fund SIP: देश का म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लो सितंबर महीने में 4 प्रतिशत बढ़कर 29,361 करोड़ रुपये हो गया. यह अगस्त के महीने में 28,265 करोड़ रुपये पर था. यह आंकड़ा एएमएफआई (AMFI) डेटा में शुक्रवार को दी गई. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में निवेश बढ़ना दिखाता है कि लोग अनुशासित तरीके से इनवेस्‍टमेंट पर व‍िश्‍वास कर रहे हैं. एसपीआई (SIP) में न‍िवेश बढ़ने से फोलियो की संख्या 25 करोड़ के आंकड़े को पार कर 25.19 करोड़ हो गई है. यह आंकड़ा अगस्त के महीने में 24.89 करोड़ पर था.

अगस्त महीने में 75.2 लाख करोड़ पर था आंकड़ा

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया (AMFI) की तरफ से जारी किये गए डेटा के अनुसार सितंबर में कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) बढ़कर 75.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कि अगस्त के महीने में 75.2 लाख करोड़ रुपये पर था. एएमएफआई के डेटा के अनुसार सितंबर में इक्‍व‍िटी इनफ्लो 30,422 करोड़ रुपये रहा है, जो कि अगस्त के 33,430 करोड़ रुपये के इनफ्लो के मुकाबले 9 प्रतिशत कम है.

सोने की कीमत में तेजी को माना जा रहा वजह
आंकड़ों के अनुसार गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो 8,363 करोड़ रुपये रहा है, जो कि अगस्त में 2,859 करोड़ रुपये था. इसमें 2.82 गुना की बढ़त देखी गई है. इसकी वजह सोने की कीमत में तेजी के माना जा रहा है. सितंबर में नौ नए फंड लॉन्च हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 1,959 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें एक सेक्टोरल फंड, एक हाइब्रिड फंड और अन्य इंडेक्स फंड थे. इसके अलावा, सितंबर महीने में डेट फंडों से 1.01 लाख करोड़ रुपये का आउटफ्लो दर्ज किया गया, जबकि अगस्त में यह 7,979.83 करोड़ रुपए था.

व्हाइटओक कैपिटल म्युचूअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक, एसआईपी भारतीयों के लिए बीते कुछ सालों में एक लोकप्रिय निवेश साधन बनकर उभरा है. इस कारण एसआईपी निवेश में बीते नौ वर्षों में आठ गुना की बढ़ोतरी हुई है. यह लगातार बढ़ोतरी एसआईपी और अनुशासित निवेश में बढ़ते लोगों के विश्वास को दिखाती है. रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 1996 से लेकर अगस्त 2025 के बीच एसआईपी ने अधिकतम 55.6 प्रतिशत और न्यूनतम -24.6 प्रतिशत का रिटर्न जनरेट किया है. (IANS) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

mutual fund

