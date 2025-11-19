Mutual Fund Investment: हर मां-बाप की ख्‍वाह‍िश होती है क‍ि अपने बच्‍चों के भव‍िष्‍य को सुरक्ष‍ित रखा जाए. वे इसके ल‍िए हर वो काम करते हैं, जो वो कर सकते हैं. कोई इसके ल‍िए एफडी में भरोसा करता है तो कोई म्यूचुअल फंड SIP के जरिये एक स‍िस्‍टेमेट‍िक इनवेस्‍टमेंट का रास्‍ता चुनता है. इन सभी का मकसद आज की सेव‍िंग को कल बड़े मौके में बदलना है. ऐसे में यदि आप भी अपने बच्चे के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल चिल्ड्रन प्लान (ICICI Prudential Children’s Plan) एक अच्‍छा ऑप्‍शन साब‍ित हो सकता है.

बच्चों के लिए डेड‍िकेटेड प्‍लान ज्‍यादा असरदार

आज इनवेस्‍टमेंट के तमाम ऑप्‍शन मौजूद हैं लेक‍िन बच्चों के लिए डेड‍िकेटेड प्‍लान ज्‍यादा असरदार साब‍ित होते हैं. एजुकेशन के खर्चों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि हायर एजुकेशन कई पर‍िवारों की पहुंच से बाहर होती जा रही है. लेकिन माता-पिता यद‍ि समय से न‍िवेश कर दें तो बच्चे के बड़े होने तक मजबूत फंड तैयार किया जा सकता है. लेक‍िन इसमें असली खेल होता है शुरुआती इनवेस्‍टमेंट का.

Add Zee News as a Preferred Source

लॉन्‍ट टर्म के लि‍ए म्यूचुअल फंड क्‍यों बेस्‍ट?

म्यूचुअल फंड लॉन्‍ग टर्म प्‍लान के मकसद के ल‍िए काफी मददगार होते हैं. बच्चों के लिए बनाए गए म्यूचुअल फंड इनवेस्‍टमेंट आपको इनवेस्‍टमेंट के अनुशासन से बांधकर रखते हैं. इतना नहीं ये समय के साथ अच्‍छा र‍िटर्न भी देते हैं. यहां पर आपको कम्‍पाउंड‍िंग का असली जादू द‍िखाई देता है. कम्‍पाउंड‍िंग का जादू यह होता है क‍ि यहां आप अपना छोटा अमाउंट भी बड़ी राश‍ि में बदल सकते हैं.

ICICI प्रूडेंशियल चिल्ड्रन फंड का रिकॉर्ड भी काफी अच्‍छा रहा है. यह एक ओपन-एंडेड फंड है, इसे खासतौर पर बच्चों के लिए ड‍िजाइन क‍िया गया है. यह फंड लॉन्‍ग टर्म में अच्छा र‍िटर्न दे रहा है. इसमें कम से कम पांच साल का लॉक-इन पीर‍ियड होता है या जब तक बच्चा बालिग न हो जाए, दोनों ऑप्‍शन हैं.

दमदार रिटर्न

इस फंड में इक्‍व‍िटी और डेट दोनों में निवेश क‍िया जाता है. जरूरत पड़ने पर ऑफ-बेंचमार्क इनवेस्‍टमेंट भी करता है, जिससे फंड मैनेजर को ज्यादा फ्लैक्‍सीब‍िल‍िटी म‍िलती है. उदाहरण के लि‍ए यद‍ि 31 अगस्त 2001 को आपने इस फंड में 10 लाख रुपये का न‍िवेश क‍िया होता तो 31 अक्टूबर 2025 तक यह अमाउंट करीब 3.3 करोड़ रुपये हो जाता. 15.58% के शानदार सालाना रिटर्न से साफ है क‍ि बेंचमार्क पर यही इनवेस्‍टमेंट करीब दो करोड़ रुपये पर पहुंचता. यानी 13.46% का रिटर्न.