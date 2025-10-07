Advertisement
trendingNow12951957
Hindi Newsबिजनेस

एक साल में 1,000 प्रोफेशनल्स को नौकरी देगी ये कंपनी, कंपनी ने बनाया 'मास्टरप्लान'

Nagarro के CEO मानस ह्यूमन ने कहा, 'हमारे पास भारत में लगभग 700 ओपनिंग हैं, लेकिन इन प्रोफाइल्स को भरना आसान नहीं है. मैं इस समय हायरिंग एफेक्टिवनेस पर बहुत ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि फिलहाल हम सप्लाई क्रंच का सामना कर रहे हैं.'

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक साल में 1,000 प्रोफेशनल्स को नौकरी देगी ये कंपनी, कंपनी ने बनाया 'मास्टरप्लान'

Nagarro Mega Plan : ग्लोबल डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी Nagarro अगले 12-18 महीनों में भारत में लगभग 1,000 प्रोफेशनल्स को शामिल करने की योजना बना रही है. कंपनी के प्रमुख सेंटर में बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं. वर्तमान में कंपनी भारत में लगभग 13,000 कर्मचारियों को रोजगार देती है.

 भारत में लगभग 700 ओपनिंग

Nagarro के CEO मानस ह्यूमन ने कहा, 'हमारे पास भारत में लगभग 700 ओपनिंग हैं, लेकिन इन प्रोफाइल्स को भरना आसान नहीं है. मैं इस समय हायरिंग एफेक्टिवनेस पर बहुत ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि फिलहाल हम सप्लाई क्रंच का सामना कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स और GCCs में बढ़ती भर्ती ने प्रतिभा की कमी को बढ़ाया है. इसके अलावा, वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण लोग नौकरी बदलने में सावधानी बरत रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : दादाजी ने 1990 में खरीदा होता 10 किलो सोना तो आज कितनी होगी उसकी कीमत?

एक-दो साल पहले था पैनिक मोड

उन्होंने बताया कि कई फैक्टर आज के व्यवसायिक फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं. इसके अलावा, जियोपॉलिटिकल टेंशन, मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भी अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं. मानस ह्यूमन ने कहा कि एक-दो साल पहले हालात पैनिक मोड में थे. अब बातचीत सकारात्मक है. ऐसा महसूस होता है कि हम डाउनफाल की स्थिति पार कर चुके हैं और हालात काफी स्थिर हैं.

AI-बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री अब AI-बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रहे हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की नींव पर काम कर रहे हैं. कोर सिस्टम को अपग्रेड करना जटिल है क्योंकि ये मुख्य व्यवसाय प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और इसके लिए व्यापक कंसल्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, गवर्नेंस और क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता होती है.

Nagarro एजेंटिक AI की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है और इसके द्वारा व्यवसायों में आने वाले परिवर्तन के अवसरों को लेकर आशावादी है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Nagarro Mega Plan

Trending news

मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
All India Weather update
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?