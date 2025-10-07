एक साल में 1,000 प्रोफेशनल्स को नौकरी देगी ये कंपनी, कंपनी ने बनाया 'मास्टरप्लान'

Nagarro Mega Plan : ग्लोबल डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी Nagarro अगले 12-18 महीनों में भारत में लगभग 1,000 प्रोफेशनल्स को शामिल करने की योजना बना रही है. कंपनी के प्रमुख सेंटर में बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं. वर्तमान में कंपनी भारत में लगभग 13,000 कर्मचारियों को रोजगार देती है.

भारत में लगभग 700 ओपनिंग

Nagarro के CEO मानस ह्यूमन ने कहा, 'हमारे पास भारत में लगभग 700 ओपनिंग हैं, लेकिन इन प्रोफाइल्स को भरना आसान नहीं है. मैं इस समय हायरिंग एफेक्टिवनेस पर बहुत ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि फिलहाल हम सप्लाई क्रंच का सामना कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स और GCCs में बढ़ती भर्ती ने प्रतिभा की कमी को बढ़ाया है. इसके अलावा, वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण लोग नौकरी बदलने में सावधानी बरत रहे हैं.

एक-दो साल पहले था पैनिक मोड

उन्होंने बताया कि कई फैक्टर आज के व्यवसायिक फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं. इसके अलावा, जियोपॉलिटिकल टेंशन, मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भी अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं. मानस ह्यूमन ने कहा कि एक-दो साल पहले हालात पैनिक मोड में थे. अब बातचीत सकारात्मक है. ऐसा महसूस होता है कि हम डाउनफाल की स्थिति पार कर चुके हैं और हालात काफी स्थिर हैं.

AI-बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री अब AI-बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रहे हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की नींव पर काम कर रहे हैं. कोर सिस्टम को अपग्रेड करना जटिल है क्योंकि ये मुख्य व्यवसाय प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और इसके लिए व्यापक कंसल्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, गवर्नेंस और क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता होती है.

Nagarro एजेंटिक AI की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है और इसके द्वारा व्यवसायों में आने वाले परिवर्तन के अवसरों को लेकर आशावादी है.