नागपुर मेट्रो ने रच दिया इतिहास, दुनिया का कोई देश नहीं कर पया ये काम, Guinness World Records में बनाई जगह

Nagpur Metro Creates World Record: नागपुर मेट्रो ने इतिहास रचते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है. नागपुर मेट्रो ने वर्धा रोड पर 3.14 किमी की दुनिया की सबसे लंबी डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है. इस जटिल कार्य के लिए नागपुर मेट्रो को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है.

नागपुर मेट्रो ने रचा इतिहास

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जज ऋषि नाथ ने इस कीर्तिमान के लिए महाराष्ट्र मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर बृजेश दीक्षित को मंगलवार को नागपुर के मेट्रो भवन में सर्टिफिकेट से सम्मानित किया. बताते चलें कि नागपुर मेट्रो पहले ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बना चुका है. इससे पहले इतनी लंबी मेट्रो डबल डेकर वायडक्ट संरचना किसी देश में नहीं बनी है.

बेहद मुश्किल थी ये परियोजना

महाराष्ट्र मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर बृजेश दीक्षित ने कहा कि वर्धा रोड पर इस परियोजना को शुरू करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था. तीन लेयर में कंस्ट्रक्शन का कार्य मुश्किल था. इस संरचना में सबसे ऊपर मेट्रो मार्ग उसके नीचे हाईवे और सबसे नीचे मौजूदा सड़क मार्ग है.

नितिन गडकरी ने दी बधाई

नागपुर मेट्रो की इस उपलब्धि की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी सराहना की है. नागपुर मेट्रो की इस परियोजना से जुड़े सभी लोगों को गडकरी ने बधाई दी है.

Another feather in the cap !

Heartiest Congratulations to Team NHAI and Maha Metro on achieving the Guinness Book of World Record in Nagpur by constructing longest Double Decker Viaduct (3.14 KM) with Highway Flyover & Metro Rail Supported on single column. #GatiShakti @GWR pic.twitter.com/G2D26c7EKn

