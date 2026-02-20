Advertisement
राफेल का गढ़ बनेगा भारत का यह शहर, धड़ाधड़ बनेंगे फ्रांसीसी फाइटर जेट; क्‍या है पूरा प्‍लान?

राफेल का गढ़ बनेगा भारत का यह शहर, धड़ाधड़ बनेंगे फ्रांसीसी फाइटर जेट; क्‍या है पूरा प्‍लान?

Rafale Production: डील के ड्रॉफ्ट के अनुसार सरकार ने भारतीय वायुसेना के ल‍िये 114 नए मल्टी रोल राफेल फाइटर जेट खरीदने को लेकर डील की है. इनमें से 18 जेट को फ्रांस से फ्लाई-अवे के जर‍िये लाया जाएगा. बाकी के 96 जेट को भारत में ही असेंबल क‍िया जाएगा.

Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:59 AM IST
राफेल की फोटो। (Source: @RafaleFan)
Rafale Production in Nagpur: महाराष्ट्र का नागपुर शहर संतरे वाले शहर के अलावा दुन‍िया का प्रमुख राफेल फाइटर जेट बनाने का सेंटर बनने वाला है. वह द‍िन दूर नहीं जब लॉजिस्टिक्स हब के रूप में फेमस नागपुर जल्‍द राफेल फाइटर जेट को लेकर पहचाना जाएगा. जी हां, यहां पर इतनी बड़ी संख्‍या में राफेल को असेंबल क‍िया जाएगा क‍ि नागपुर राफेल का गढ़ बन जाएगा. भारत सरकार ने इंड‍ियन एयरफोर्स के लि‍ए 114 नए मल्टी रोल राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील की है. 3.25 लाख करोड़ की इस डील (करीब 36 बिलियन डॉलर) के प्रस्‍ताव को डिफेंस एक्‍व‍िज‍िशन काउंस‍िल ने प‍िछले द‍िनों ही मंजूरी दी है.

96 जेट को भारत में ही असेंबल क‍िया जाएगा

डील के ड्रॉफ्ट के अनुसार 18 जेट फ्रांस से तैयार हालत में (फ्लाई-अवे) आएंगे. बाकी के 96 जेट को भारत में ही असेंबल क‍िया जाएगा. यह देश का सबसे बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट है, ज‍िससे इंड‍ियन एयर फोर्स की ताकत बढ़ेगी. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी कहा कि इस डील से भारत मजबूत होगा और 'मेक इन इंडिया' म‍िशन को बढ़ावा म‍िलेगा. इस लोकल प्रोडक्शन का सेंटर दसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड (Dassault Reliance Aerospace Limited, DRAL) की नागपुर फैसिलिटी होगी. यह नागपुर के MIHAN स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्‍थ‍ित है.

फ्रांस के बाहर इतने बड़े लेवल पर असेंबल होंगे राफेल
DRAL एक ज्‍वाइंट वेंचर है, ज‍िसमें दसॉल्ट एविएशन की अहम हिस्सेदारी है. नागपुर में फुल-स्केल फाइनल असेंबली लाइन लग रही है. यह पहला मौका होगा जब फ्रांस के बाहर इतने बड़े लेवल पर राफेल पूरी तरह असेंबल होगा. एक्‍सपर्ट की तरफ से उम्‍मीद जताई गई है क‍ि नागपुर प्लांट में हर साल 24 राफेल जेट को तैयार क‍िया जा सकेगा. इससे दसॉल्ट का ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़कर दोगुना होने की उम्‍मीद है. इसके जरिये भारत इंटरनेशनल एयरोस्पेस सप्लाई चेन से जुड़ जाएगा और लोकल वेंडर्स को वर्ल्ड-क्लास मैन्युफैक्चरिंग, क्‍वाल‍िटी कंट्रोल और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड सीखने का मौका मिलेगा.

हैदराबाद में इंजन ओवरहॉल करने का प्‍लान
टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स पहले ही राफेल के फ्यूजलेज ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार कर रही है. इसके अलावा मह‍िंद्रा, डायनामैट‍िक टेक्‍नोलॉजीज और 30 से ज्यादा भारतीय कंपनियां कम्‍पोनेंट सप्लाई करेंगी. प्लान क‍िया जा रहा है क‍ि धीरे-धीरे 60% तक इंड‍िज‍िनस कंटेंट हो, जो 'मेक इन इंडिया' से पूरी तरह मेल खाता है. राफेल को असेंबल करने के अलावा नागपुर फैसिलिटी मेंटीनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) में भी मदद करेगी. दसॉल्ट की तरफ से हैदराबाद में इंजन ओवरहॉल करने का प्‍लान क‍िया जा रहा है. इसके शुरू होने के बाद इंड‍ियन एयरफोर्स के मौजूदा 36 राफेल, 26 नेवी राफेल-एम और नए जेट्स का पूरा सपोर्ट म‍िलेगी.

आपको बता दें इंड‍ियन एयरफोर्स के बेड़े में स्‍क्‍वाड्रन की कमी है. दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं. इस डील से हजारों हाई-स्किल्ड जॉब्स के मौके बनेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और नागपुर को दुनिया के नक्‍शे पर स्ट्रैटेजिक डिफेंस मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग पावरहाउस बनाएगी. 2026 में डील के फाइनल होने की उम्मीद है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Rafale

