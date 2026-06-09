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Namo Bharat : नमो भारत ने बनाया नया यात्री रिकॉर्ड, एक दिन में 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर

वर्तमान में नमो भारत ट्रेनों में प्रतिदिन लगभग एक लाख यात्री यात्रा कर रहे हैं. बेहतर कनेक्टिविटी, तेज और सुविधाजनक सफर के कारण ये सर्विस एनसीआर के लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. खासकर दैनिक यात्रियों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह पसंदीदा परिवहन साधन बनती जा रही है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 09, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:13 PM IST
Namo Bharat : नमो भारत ने बनाया नया यात्री रिकॉर्ड, एक दिन में 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर
Image Credit: Source : X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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