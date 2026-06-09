/Namo Bharat : नमो भारत ने बनाया नया यात्री रिकॉर्ड, एक दिन में 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर

Namo Bharat : भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) नमो भारत ने यात्रियों की संख्या के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है. दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने वाली इस हाई-स्पीड ट्रेन सेवा में सोमवार को एक ही दिन में 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया. ये अब तक का सर्वाधिक एकदिवसीय यात्री आंकड़ा है.
वर्तमान में नमो भारत ट्रेनों में प्रतिदिन लगभग एक लाख यात्री यात्रा कर रहे हैं. बेहतर कनेक्टिविटी, तेज और सुविधाजनक सफर के कारण ये सर्विस एनसीआर के लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. खासकर दैनिक यात्रियों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह पसंदीदा परिवहन साधन बनती जा रही है.
पूरी तरह वातानुकूलित नमो भारत ट्रेनें 5 से 10 मिनट के अंतराल पर संचालित होती हैं. एनसीआरटीसी (NCRTC) के अनुसार, इन ट्रेनों की पंक्चुअलिटी रेट 99 प्रतिशत है. ये यात्रियों के भरोसे को और मजबूत बनाती है.
मेट्रो स्टेशनों, भारतीय रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी और शहर की बस सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी
फीडर सेवाओं का व्यापक नेटवर्क, जो कुल यात्री संख्या में लगभग 40 प्रतिशत योगदान देता है
स्टेशनों पर टैक्सी और अन्य लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सुविधाओं की उपलब्धता
एनसीआर में भीषण गर्मी और 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता तापमान
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण निजी वाहनों से यात्रा महंगी होना
पीक ऑवर्स के दौरान बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने 18 अतिरिक्त ट्रेन फेरे शुरू किए हैं. ये ट्रेनें सराय काले खां और मेरठ साउथ स्टेशनों के बीच सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक संचालित की जा रही हैं.
सराय काले खां
न्यू अशोक नगर
आनंद विहार
गाजियाबाद
बेगमपुल
नमो भारत की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और रिकॉर्ड यात्री संख्या ये संकेत देती है कि यह सेवा एनसीआर में दैनिक आवागमन का प्रमुख और भरोसेमंद माध्यम बनती जा रही है.