रेलवे का बड़ा ऐलान, कब चलेगी नरसपुर–चेन्नई वंदे भारत? किराया और टाइम टेबल सहित पूरी डिटेल यहां

Narasapur-Chennai Vande Bharat :  भारतीय रेलवे नरसपुर और चेन्नई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहा है. नरसपुर-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस 655 किमी की दूरी 08:55 घंटे में तय करेगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 05:23 PM IST
Narasapur-Chennai Vande Bharat : भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है. भारतीय रेलवे नरसपुर और चेन्नई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहा है. यह ट्रेन 15 दिसंबर से नरसपुर-चेन्नई रूट पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगी. जबकि चेन्नई से नरसपुर के लिए सर्विस 17 दिसंबर से शुरू होंगी. ये नई ट्रेन यात्रा का समय कम करेगी और दोनों शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी.

कहां से कहां तक चलेगी ट्रेन?
 
दक्षिणी रेलवे (SR) ने बताया कि ट्रेन नंबर 20677 डॉ MGR चेन्नई सेंट्रल-विजयवाड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस (मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन) को 17 दिसंबर 2025 से नरसपुर तक बढ़ाया जाएगा. ट्रेन नंबर 20678 विजयवाड़ा-डॉ MGR चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस (मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन) का उद्घाटन किया जाएगा और इसे 15 दिसंबर 2025 से नरसपुर से चलाने के लिए बढ़ाया जाएगा.

कितनी घंटे में पूरी होगी जर्नी?

नरसपुर से चेन्नई वंदे भारत ट्रेन, ट्रेन नंबर 20677/20678 डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-विजयवाड़ा-डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सटेंशन है. नरसपुर-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस 655 किमी की दूरी 08:55 घंटे में तय करेगी. डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल और नरसपुर के बीच अपनी यात्रा के दौरान यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन सात स्टेशनों पर रुकेगी. ये स्टेशन रेनिगुंटा जंक्शन, नेल्लोर, ओंगोल, तेनाली जंक्शन, विजयवाड़ा जंक्शन, गुडीवाड़ा जंक्शन और भीमावरम टाउन हैं.

ट्रेन नंबर 20677 डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल–नरसपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से 05:30 बजे रवाना होगी और 14:10 बजे नरसपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 20678 नरसपुर–डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस नरसपुर से 14:50 बजे रवाना होगी और 23:45 बजे चेन्नई पहुंचेगी.

कितना है किराया?

नरसपुर और चेन्नई के बीच AC चेयर कार में यात्रा करने का टिकट का किराया 1635 रुपये है. एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए यह किराया 3030 रुपये है.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

Narasapur Chennai Vande Bharat

