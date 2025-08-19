पत्नी ने गुल्लक से निकाल कर दिए ₹10000, शख्स ने एक कमरे से बना दी अरबों की कंपनी, इस सेक्टर पर कब्जा

एन आर नारायण मूर्ति भारतीय आईटी सेक्टर का वो नाम है, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है. उन्हें ऐसे चुनिंदा कारोबारियों में गिना जाता है, जिन्होंने काफी छोटे स्तर से शुरुआत कर बिजनेस में बुलंदियों को छुआ. 20 अगस्त बुधवार को नारायण मूर्ति अपना 79वां बर्थडे बनाएंगे. नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त, 1946 को कर्नाटक के सिदलघट्टा में एक मिडिल क्लास हिंदू परिवार में हुआ था. उन्होंने 1967 में राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और 1969 में आईआईटी, कानपुर से मास्टर डिग्री ली.

इसके बाद मूर्ति ने नौकरी का रुख किया और 1970 के दशक में पेरिस में काम करने के लिए चले गए. यहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसमें से एक चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर एयर कार्गो हैंडलिंग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना भी शामिल था. इसके बाद मूर्ति देश वापस लौट आए और पुणे की एक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी में नौकरी करना शुरू किया. लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है. नारायण मूर्ति ने अपनी कंपनी स्टार्ट करने का फैसला किया जिसने आगे चलकर देश की आईटी सेक्टर में क्रांति ला दी.

इसे भी पढ़ें- Infosys Q3 Results:70 घंटे काम की वकालत करने वाले नारायण मूर्ति की कंपनी इंफोसिस का रिपोर्ट कार्ड, कितना मुनाफा, कितनी बढ़ी कमाई

इंफोसिस कंपनी शुरू करने के लिए बीवी से लिया उधार

नारायण मूर्ति ने वर्ष 1981 में अपने 6 साथियों के साथ मिलकर कंपनी शुरू करने का प्लान बनाया, जिसका नाम इन्फोसिस रखा गया. इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए उधार लिए थे. शुरुआती दिनों में इंफोसिस पुणे के ही एक छोटे से अपार्टमेंट से चलाया जा रहा था. जिसके बाद 1983 में कंपनी ने अपना हेड क्वार्टर पुणे से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया. 2025 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार इंफोसिस 981.66 रूपए अरब की कंपनी है.

अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली इंडियन कंपनी

कंपनी शुरू होने के कुछ सालों तक नारायण मूर्ति ने बिजनेस लाने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन धीरे-धीरे कंपनी का विस्तार करने में मूर्ति सफल रहे और बिजनेस को भारत के साथ अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में भी फैलाया. 1993 में कंपनी भारत के शेयर बाजार में शामिल हुई. और 1999 में अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी बनी. मौजूदा समय में इन्फोसिस देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक है.

कई पुरस्कारों से किया गया सम्मानित

नारायण मूर्ति को कई नागरिक और मानवीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्मश्री (2000), ऑनरेरी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (2007), लीजन ऑफ ऑनर (2008), और 2008 में पद्म विभूषण शामिल हैं.

इस वजह से विवादों में रहा नाम

नारायण मूर्ति काम करने के घंटे को लेकर भी विवादों में घिर चुके हैं. पिछले साल मूर्ति ने इन्फोसिस के पूर्व मानव संसाधन निदेशक और बोर्ड सदस्य टीवी मोहनदास पई के साथ एक स्पेशल पॉडकास्ट में कहा था कि भारत की उत्पादकता दुनिया में सबसे कम है और इसे सुधारने के लिए युवाओं को देश की प्रगति की जिम्मेदारी उठानी होगी. इसलिए, मेरा अनुरोध है कि हमारे युवा कहें, यह मेरा देश है और मैं हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहता हूं.

इसे भी पढ़ें- बेंगलुरु-पुणे में रहना हो जाएगा मुश्किल, भर-भर कर आएंगे लोग, 70 घंटे काम के बाद अब नारायण मूर्ति ने क्यों कही ये बात?