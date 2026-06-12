Agson Global Loan Default: किसी भी मामले में बात जब जनता से जुड़े पैसे की हो, तो जवाबदेही और बढ़ जाती है. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने पिछले दिनों जिस तरह नियमों की अनदेखी कर लोन सेटलमेंट के नाम पब्लिक मनी के साथ खिलवाड़ किया है. उसे लेकर Zee इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार खुलासे कर रही है. पिछले दिनों सामने आया कि NARCL ने 2172 करोड़ का कर्ज महज 579 करोड़ रुपये में सेटल कर दियाा. लोन सेटल करने से पहले सरकारी कंपनी NARCL ने बिडिंग तक करवाना सही नहीं समझा. इसका खामियाजा यह हुआ कि जनता के करीब 1600 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. इन्हीं गड़बड़ियों पर Zee इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार सवाल पूछ रही है. आगे पढ़िए जी मीडिया की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट-
ZEE मीडिया के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, एग्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (Agson Global Pvt. Ltd) के मामले में NARCL और IDRCL की एडमिटेड क्लेम राशि लगभग 2,172 करोड़ रुपये थी. इस पूरे मामले में बनी 'कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स' में अकेले NARCL के पास पूरे 100 प्रतिशत वोटिंग राइट्स थे. आसान भाषा में कहें, तो वित्तीय लेनदारों की तरफ से फैसला लेने की पूरी कमान और पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ NARCL के हाथ में था. हालांकि , जब 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (NOC) जारी हुई, तो कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी.
यह पूरा मामला 550 करोड़ रुपये मूलधन और 29.24 करोड़ रुपये के डिलेड इंटरेस्ट, यानी कुल करीब 579.24 करोड़ रुपये में सेटल कर दिया गया. दस्तावेज से साफ पता चलता है कि एग्सन ग्लोबल (Agson Global Pvt. Ltd) पर बैंकों का बहुत बड़ा कर्ज था, जो बाद में NARCL / IDRCL के पास ट्रांसफर हो गया. इसके बाद इस पूरे मामले में NARCL इकलौता सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर बनकर उभरा.
इस पूरे मामले में ZEE मीडिया की तरफ से यह दावा नहीं किया जा रहा कि यह सेटलमेंट गैर-कानूनी है. लेकिन जी मीडिया के पास मौजूद दस्तावेज जो सवाल उठा रहे हैं, वो बेहद गंभीर हैं. दस्तावेजों के अनुसार, एडमिटेड क्लेम 2,172 करोड़ रुपये का था. लेकिन फाइनल सेटलमेंट महज 579 करोड़ रुपये में हुआ. यानी दोनों धनराशि के बीच करीब 1593 करोड़ रुपये का अंतर सामने आया है. ऐसे में सवाल यही है कि इस 1,593 करोड़ रुपये के नुकसान या डिस्काउंट की 'प्राइस डिस्कवरी' का पब्लिक रिकॉर्ड कहां है?
कुछ इस तरह का ही मामला दिल्ली के होटल हयात रीजेंसी का था. इस मशहूर होटल पर एक समय छह बैकों का लोन था. बैकों का लोन नहीं चुका पाने के कारण होटल के जब्त होने की नौबत आ गई थी. इसके बाद होटल ने बैंकों के लोन सेटलमेंट की पेशकश की. लेकिन इसके सेटलमेंट पर भी सवाल उठे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. कोर्ट ने भीकाजी कामा प्लेस में मौजूद हयात होटल की वैल्यूएशन, बैंकों के मूल रिकॉर्ड, बकाया पैसों की जानकारी मांग ली. अब यह पूरा मामला अदालत में है.
जी मीडिया की टीम ने NARCL का पक्ष जानने की हर मुमकिन कोशिश की गई. 1 जून को ही जी मीडिया की तरफ से NARCL को बकायदा ई-मेल के जरिये तमाम सवाल भेजे गए. हमारी टीम ने 9 जून तक उनके ऑफिशियल जवाब का इंतजार किया. जब जवाब नहीं आया तो 10 जून को जी मीडिया संवाददाता खुद मुंबई स्थित NARCL के ऑफिस पहुंचे. लेकिन यहां भी जवाब देने वाला कोई नहीं मिला. इसके अलावा जी मीडिया की टीम NARCL की अनदेखी को वित्त मंत्रालय के संज्ञान में लाने की कोशिश कर रही है.