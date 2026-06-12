Agson Global Loan Default: क‍िसी भी मामले में बात जब जनता से जुड़े पैसे की हो, तो जवाबदेही और बढ़ जाती है. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने प‍िछले द‍िनों जिस तरह नियमों की अनदेखी कर लोन सेटलमेंट के नाम पब्लिक मनी के साथ खिलवाड़ किया है. उसे लेकर Zee इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार खुलासे कर रही है. प‍िछले द‍िनों सामने आया क‍ि NARCL ने 2172 करोड़ का कर्ज महज 579 करोड़ रुपये में सेटल कर द‍ियाा. लोन सेटल करने से पहले सरकारी कंपनी NARCL ने बिडिंग तक करवाना सही नहीं समझा. इसका खाम‍ियाजा यह हुआ क‍ि जनता के करीब 1600 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. इन्‍हीं गड़बड़‍ियों पर Zee इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार सवाल पूछ रही है. आगे पढ़‍िए जी मीड‍िया की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट-