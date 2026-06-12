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2172 करोड़ का लोन 579 करोड़ में सेटल, सवालों का जवाब देने से क्‍यों बच रही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL

What is NARCL: Agson Global ल‍िमि‍टेड ने कई बैंकों से हजारों करोड़ रुपये लोन लिया. लोन को चुकता कर पाने में कंपनी नाकाम रही तो यह लोन NPA में चला गया. बाद में 2172 करोड़ के लोन का सेटलमेंट NARCL ने महज 579 करोड़ रुपये में कर द‍िया.

Written ByParivesh Vatsyayan
Published: Jun 12, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:40 PM IST
2172 करोड़ का लोन 579 करोड़ में सेटल, सवालों का जवाब देने से क्‍यों बच रही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL

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