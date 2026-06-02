2172 करोड़ का कर्ज 579 करोड़ में सेटल, सवालों के घेरे में सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL

Agson Global Loan Default: प्राइवेट कंपन‍ियों की हेरफेर से जुड़ी श‍िकायतें तो आपने खूब देखी और सुनी होंगी. लेक‍िन जब एक सरकारी कंपनी की अनदेखी सामने आए, तो आप क्‍या कहेंगे? जी हां, अब एक सरकारी कंपनी सवालों के घेरे में है. इस कारण जनता के 1600 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. सरकारी एसेट रिकंक्स्ट्रक्शन कंपनी ने बगैर प्राइस डिस्कवर क‍िये डिफॉल्टर कंपनी का ही लोन सेटल कर दिया. आपको बता दें सरकारी व्यवस्था में हर चीज का बिडिंग प्रोसेस होता है. लेकिन सरकारी कंपनी NARCL ने बिडिंग करवाने तक की जहमत नहीं उठाई और इससे जनता के पैसे का नुकसान हो गया.

बैकों से लोन लेकर उसे नहीं चुकाने के खेल में एक और कंपनी का नाम शाम‍िल है. इस कपंनी का नाम Agson Global Pvt. Ltd है. Agson Global ने कई बैंकों के ग्रुप से हजारों करोड़ रुपये लोन लिया था. कंपनी इस लोन को चुका पाने में नाकाम रही और बाद में यह लोन NPA यानी बट्टा खाते में चला गया. समय पर लोन नहीं लौटाने के चलते अकाउंट NPA हो गया और मामला इनसॉल्‍वेंसी कोर्ट (Insolvency Court) यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में चला गया.

एनसीएलएटी के आदेश में नहीं द‍िया दखल

बाद में Agson Global ने इसके खिलाफ अपील की. लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी (NCLAT) ने डिफॉल्ट गंभीर माना और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. देश की सर्वोच्च अदालत ने भी एनसीएलएटी (NCLAT) के आदेश में किसी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल से होते हुए बैंकों का यह कर्ज बाद में सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) को ट्रांसफर हो गया.

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NARCL फंसे लोन की रिकवरी से जुड़ा प्लेटफॉर्म

आपको बता दें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) फंसे हुए लोन की रिकवरी से जुड़ा प्लेटफॉर्म है. यहां बैंकों के फंसे हुए बड़े लोन के लिए Resolution प्लान लाए जाते हैं. ZEE MEDIA के पास मौजूद डॉक्‍यूमेंट के अनुसार NARCL को 2,172 करोड़ रुपये रिकवर करने थे. NARCL के पास कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के 100 फीसदी वोटिंग राइट्स थे. यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पर पूरा कंट्रोल भी NARCL के पास था.

NARCL ने 579 करोड़ में सेटल क‍िया लोन

इसके बावजूद सरकारी कंपनी NARCL ने महज 579 करोड़ रुपये में डिफॉल्टर Agson Global को ही लोन सेटलमेंट कर दिया. आसान भाषा में कहें तो Agson Global ने 2172 करोड़ का लोन लिया और यह महज 579 करोड़ रुपये चुकाकर पाक साफ हो गई. इस तरह से सरकारी कंपनी ने जनता के 1600 करोड़ रुपये का नुकसान करा द‍िया. सवाल यह है क‍ि NARCL ने पब्लिक के पैसों का नुकसान करने के लिए नियमों की अनदेखी कर दी.

बिडिंग कराने से हो सकता था फायदा

NARCL ने लोन सेटलमेंट के लिए कोई प्राइस डिस्कवरी क्‍यों नहीं की? यद‍ि NARCL प्राइस डिस्कवरी करती यानी लोन सेटलमेंट के लिए बिडिंग कराती, तो हो सकता है कि 579 करोड़ की जगह कोई बिडर 1000 करोड़ या 1500 करोड़ की बोली लगाता. लेकिन सरकारी कंपनी ने किसी को बोली लगाने का मौका ही नहीं दिया. ऐसे में सवाल यह है क‍ि क्या NARCL की दिवालिया कंपनी से कोई सांठगांठ थी? क्‍या इसी सांठगांठ के चलते बैड लोन की रिकवरी के लिए ब‍िड‍िंग नहीं कराई गई.

Agson global के पास 30 एकड़ जमीन

जी मीडिया को दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान पता चला है Agson global के पास सोनीपत में करीब 30 एकड़ जमीन है और करीब 300 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम भी आना था. ये चीजें भी बिडिंग वैल्यू को और बढ़ा देती हैं. इससे यह उम्‍मीद है क‍ि बोली 579 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा की लगती. लेकिन NARCL ने लोन सेटलमेंट करते समय इन जानकारियों की पुष्टि तक नहीं की.

अभी तक आरोप लगते थे कि प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां लोन सेटलमेंट के दौरान धांधली करती हैं. इसलिए सरकारी कंपनी NARCL का गठन करीब 3 साल पहले किया गया. लेकिन इस बार सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ही सवालों के घेरे में है.