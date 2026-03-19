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हाइवे पर गाड़ी चलाने वालों के लि‍ए नया न‍ियम, टोल नहीं चुकाया तो 72 घंटे में देना होगा इतना पैसा

FASTag Rules: ब‍िना बैर‍ियर वाले टोल बूथ पर अक्‍सर श‍िकायत रहती है क‍ि कार या गाड़ी ड्राइवर अक्‍सर टोल का भुगतान क‍िये बगैर ही न‍िकल जाते हैं. लेक‍िन अब ऐसे मामलों पर रोक लगाने के ल‍िए सरकार की तरफ से नए न‍ियम लागू कर द‍िये गए हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:45 AM IST
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हाइवे पर गाड़ी चलाने वालों के लि‍ए नया न‍ियम, टोल नहीं चुकाया तो 72 घंटे में देना होगा इतना पैसा

National Highway New Toll Rules: अगर आप भी आमतौर पर नेशनल हाइवे (NH) से सफर करते रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर यद‍ि अब आपने टोल चुकाने में लापरवाही बरती तो यह आपको महंगी पड़ सकती है. सरकार की तरफ से हाइवे पर टोल को लेकर नए न‍ियम जारी किये गए हैं, ज‍िनके तहत यद‍ि FASTag के काम नहीं करने या बैलेंस कम होने से टोल नहीं कटा तो 72 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं करने पर डबल रकम चुकानी पड़ेगी. सरकार की तरफ से यह बदलाव बिना बैरियर वाले टूल बूथ के स‍िस्‍टम को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. नए न‍ियम को लागू कर द‍िया गया है.

क्‍या है अनपेड यूजर फी?

नए नियमों में 'अनपेड यूजर फी' को साफ तौर पर बताया गया है. यानी जब इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम व्‍हीकल के गुजरने का रिकॉर्ड तो कैद कर ले, लेकिन टोल की रकम बैंक अकाउंट या FASTag से नहीं कटे तो इसको अनपेड यूजर फी माना जाएगा. इस नियम खासकर बिना बैरियर वाले नए टोल बूथ के ल‍िये बनाया गया है. इससे कोई भी बिना पैसे दिए भाग नहीं सकेगा. अभी कई बार ऐसी श‍िकायत म‍िलती है क‍ि कुछ लोग ब‍िना टूल का भुगतान क‍िये भाग जाते हैं.

ई-नोटिस कैसे आएगा?

टोल की रकम नहीं कटने पर पहले रजिस्टर्ड व्‍हीकल ऑनर को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक नोटिस (ई-नोटिस) भेजा जाएगा. इसमें व्‍हीकल की पूरी डिटेल, गुजरने की तारीख, जगह और देय रकम साफ लिखी होगी. नोटिस SMS, ई-मेल, मोबाइल ऐप और एक खास पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा. इससे क‍िसी तरह का बहाना नहीं चलेगा कि जानकारी नहीं म‍िली.

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72 घंटे के अंदर पेमेंट करने का फायदा

नोटिस मिलने के 72 घंटे के अंदर यद‍ि टोल रकम को जमा कर द‍िया तो क‍िसी तरह का एक्‍स्‍ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. लेकिन 72 घंटे बाद पेमेंट करने पर डबल टोल देना पड़ेगा. सरकार का मकसद लोगों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

शिकायत पर क्‍या होगा होगा?

यद‍ि व्‍हीकल ऑनर या ड्राइवर को लगे कि नोटिस गलत है तो वह 72 घंटे के अंदर डिजाइनेटेड पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है. टोल एजेंसी को शिकायत म‍िलने के 5 दिन के अंदर इसकी जांच करके इसे न‍िपटना होगा. यद‍ि 5 दिन में कोई फैसला नहीं हुआ तो अनपेड यूजर फी का क्लेम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा. इससे एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय हुई है.

15 दिन बाद होगी सख्ती

यद‍ि वाहन माल‍िक ने 15 दिन तक भी टोल की रकम का भुगतान नहीं क‍िया और क‍िसी तरह की श‍िकायत नहीं की तो इस बकाया को VAHAN डेटाबेस में दर्ज कर द‍िया जाएगा. उसके बाद वाहन से जुड़ी कई तरह की सेवाएं रोकी जा सकती हैं. इनमें RC ट्रांसफर, RC रिन्यूअल, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट आद‍ि शाम‍िल हैं. यानी टोल का पेमेंट क‍िये बगैर आप गाड़ी नहीं बेच पाएंगे और न ही रिन्यू कर पाएंगे.

VAHAN से इंटीग्रेशन क्यों जरूरी?

नए नियमों में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को VAHAN डेटाबेस से जोड़ा गया है. इससे व्‍हीकल की पहचान आसानी से की जा सकेगी और बकाया वसूली भी तेज होगी. इस बदलाव से डिजिटल टोल सिस्टम और ज्‍यादा मजबूत होगा, खासकर बिना रुकावट वाले हाइवे टोलिंग के लिए.

सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि यह नियम ऐसे लोगों पर लगाम लगाएगा जो टोल चुकाए बिना निकल जाते थे. इसके अलावा टोल एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाया गया है. नया सिस्टम हाइवे पर सफर को तेज, ट्रांसपेरेंट और ज्‍यादा अनुशासित बनाएगा. ड्राइवरों को जारी एडवाइजरी में FASTag हमेशा एक्टिव रखने, बैलेंस चेक करने और नोटिस मिलते ही तुरंत एक्शन लेने की बात कही गई है. नए नियम को 17 मार्च 2026 से लागू कर द‍िया गया है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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