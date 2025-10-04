Advertisement
FASTag को लेकर बड़ी खबर, देनी होगी दोगुनी फीस, 15 नवंबर से लागू होगा नया नियम

उदाहरण के लिए अगर किसी वाहन को FASTag से 100 रुपये देना है, तो नकद भुगतान पर 200 रुपये होगा और UPI से 125 रुपये देना होगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 05:59 PM IST
FASTag New Rule : 15 नवंबर से बिना वैलिड FASTag वाले वाहन टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करेंगे तो उन्हें  दोगुनी फीस देनी होगी. वहीं, अगर वे UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें सामान्य फीस का 1.25 गुना देना होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 को रिवाइज किया है. 

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

अब गैर-FASTag वाहन चालकों के लिए पेमेंट का तरीका तय करेगा कि टोल शुल्क कितना लगेगा. इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और नकद लेन-देन को कम करना है.

मंत्रालय के बयान के मुताबिक, 'गैर-FASTag वाहनों के लिए डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना और नकद लेन-देन को कम करना इस नियम का मुख्य मकसद है. नए नियम के तहत बिना वैध FASTag वाले वाहनों से नकद पेमेंट करने पर दोगुना शुल्क लिया जाएगा.' अगर कोई वाहन UPI के माध्यम से पेमेंट करता है, तो उसे केवल 1.25 गुना शुल्क देना होगा.

यह भी पढ़ें : दिवाली-छठ पर चाहिए कंफर्म ट्रेन टिकट? ऐसे बुक करें तत्काल टिकट, जानें क्या है तरीका

उदाहरण के लिए अगर किसी वाहन को FASTag से 100 रुपये देना है, तो नकद भुगतान पर 200 रुपये होगा और UPI से 125 रुपये देना होगा.

FASTag वार्षिक पास

यात्रा को आसान और किफायती बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर FASTag वार्षिक पास पेश किया गया था. इसके तहत, अब बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस पास की वैलिडिटी एक साल की होती है या यह 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एकमुश्त 3,000 रुपये का पेमेंट करना होता है.

 मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव टोल कलेक्शन प्रक्रिया को मजबूत, पारदर्शिता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों के लिए आवागमन आसान बनाने के लिए किया गया है. ये नियम 15 नवंबर, 2025 से लागू होगा. 

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

FASTag New Rule

