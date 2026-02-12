15 फरवरी से इन एक्सप्रेसवे पर घटेगा टोल, सरकार का बड़ा फैसला; जानिए क्यों घटाई जा रही दरें?

Toll Fees to Come Down : सरकार ने नेशनल हाईवे फीस नियमों में बदलाव किया है ताकि कुछ हद तक चालू नेशनल एक्सप्रेसवे के यूजर्स के लिए टोल फीस कम की जा सके. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि ये बदले हुए नियम 15 फरवरी से लागू होंगे. सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (रेट्स तय करना और कलेक्शन) रूल्स, 2008 में बदलाव को नोटिफाई किया है. मिनिस्ट्री ने कहा कि इसके तहत, जब कोई नेशनल एक्सप्रेसवे शुरू से आखिर तक नहीं खोला जाता है, तो पूरी लंबाई के लिए टोल फीस नेशनल हाईवे के लिए लागू कम रेट पर ली जाएगी.

इस आर्डर ने ये भी कहा गया है कि नेशनल एक्सप्रेसवे पर यूजर फीस, पूरी लंबाई के लिए नॉर्मल नेशनल हाईवे यूजर फीस से 25 परसेंट अधिक ली जाती है. ये एक्सप्रेसवे वे एक्सेस-कंट्रोल्ड, तेज और बिना रुकावट वाला ट्रैवल एक्सपीरियंस देते हैं. इससे आने-जाने वालों को आरामदायक सफर मिलता है.

ये भी पढ़ें : Crypto से दूरी, Gold से दोस्ती; Gen Z को सोना लग रहा है सबसे सेफ

Add Zee News as a Preferred Source

टोल फीस कम रेट पर ली जाएगी

बता दें अभी यूजर्स से फीस पूरे हुए सेक्शन के लिए ली जाती है. भले ही एक्सप्रेसवे पूरी तरह से खुला न हो. मिनिस्ट्री ने बताया कि नए प्रोविजन के तहत, जब कोई नेशनल एक्सप्रेसवे शुरू से आखिर तक खुला नहीं होता है. तो पूरी हुई लंबाई के लिए टोल फीस कम रेट पर ली जाएगी.

ये भी पढ़ें : एरियर, पेंशन...कितनी बढ़ेगी सैलरी? केंद्र सरकार के पेंशनर को क्या-क्या मिलेगा?​

क्या है इस बदलाव का मकसद?

इस बदलाव का मकसद नेशनल एक्सप्रेसवे के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. ताकि यूजर खुले हिस्सों से सफर करने के लिए मोटिवेट हों. इससे एक्सप्रेसवे के पैरेलल मौजूदा नेशनल हाईवे रूट पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी और लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर का मूवमेंट तेज होगा. पुराने नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम की वजह से होने वाले पॉल्यूशन में भी कमी आएगी.