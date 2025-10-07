NPCI Update : नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि UPI लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान) सर्टिफिकेशन की सर्विस शुरू हो गयी है, जिससे पिन डालना वैकल्पिक हो जाएगा और डिजिटल पेमेंट आसान और सुरक्षित बनेंगे. इससे UPI यूजर्स वर्तमान में इस्तेमाल किए जाने वाले छह अंकों के पिन के बजाय, चेहरे या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके अपने लेनदेन को प्रमाणित कर सकेंगे. हालांकि, पिन के माध्यम से पेमेंट्स को प्रमाणित करने की मौजूदा तरीका भी मान्य रहेगा.

NPCI ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में NPCI के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर की उपस्थिति में इस नई सर्विस का शुभारंभ किया है. ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्‍स के बाद उठाया गया है, इसमें ऑथेंट‍िकेशन के ऑप्शन की अनुमति दी गई है और ये वर्तमान सिस्टम से अलग होगा, जिसमें पेमेंट ऑथेंट‍िकेशन के लिए पिन की जरूरत पड़ती है.