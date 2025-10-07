Advertisement
trendingNow12952072
Hindi Newsबिजनेस

अब ड‍िज‍िटल पेमेंट के ल‍िए ऐसे होगा ऑथेंट‍िकेशन, नहीं डालना होगा पिन, NPCI का बड़ा ऐलान

ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्‍स के बाद उठाया गया है, इसमें ऑथेंट‍िकेशन के ऑप्शन की अनुमति दी गई है और ये वर्तमान सिस्टम से अलग होगा, जिसमें पेमेंट ऑथेंट‍िकेशन के लिए पिन की जरूरत पड़ती है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब ड‍िज‍िटल पेमेंट के ल‍िए ऐसे होगा ऑथेंट‍िकेशन, नहीं डालना होगा पिन, NPCI का बड़ा ऐलान

NPCI Update :  नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि UPI लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान) सर्टिफिकेशन की सर्विस शुरू हो गयी है, जिससे पिन डालना वैकल्पिक हो जाएगा और डिजिटल पेमेंट आसान और सुरक्षित बनेंगे. इससे UPI यूजर्स वर्तमान में इस्तेमाल किए जाने वाले छह अंकों के पिन के बजाय, चेहरे या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके अपने लेनदेन को प्रमाणित कर सकेंगे. हालांकि, पिन के माध्यम से पेमेंट्स को प्रमाणित करने की मौजूदा तरीका भी मान्य रहेगा.

NPCI ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में NPCI के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर की उपस्थिति में इस नई सर्विस का शुभारंभ किया है. ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्‍स के बाद उठाया गया है, इसमें ऑथेंट‍िकेशन के ऑप्शन की अनुमति दी गई है और ये वर्तमान सिस्टम से अलग होगा, जिसमें पेमेंट ऑथेंट‍िकेशन के लिए पिन की जरूरत पड़ती है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

NPCI Update

Trending news

हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
All India Weather update
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'